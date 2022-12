Nella serata di ieri vi parlavamo del nuovo aggiornamento cumulativo di Windows 11 contrassegnato dal codice di build 22621.900 (KB5020044), distribuito martedì. Oltre ad alcune novità, fra cui gli avvisi di archiviazione, il tema Spotlight e le varie correzioni, comprese quelle relative al problema con le prestazioni di gioco coi computer con scheda grafica NVIDIA, sorge tuttavia un problema, che riguarda il Task Manager.

Colorazioni anomale ed elementi dell’interfaccia illeggibili, ma Microsoft ci sta lavorando

Secondo quanto emerso, si tratta di un problema che non riguarda chi ha attivato il tema scuro o chiaro. Per gli altri che hanno invece installato la suddetta versione di Windows 11 impostando una modalità colore personalizzata nelle impostazioni di personalizzazione, possono riscontrare dei problemi nella visualizzazione del Task Manager a causa di colorazioni anomale.

Lo ha fatto presente Microsoft stessa, che ha appena pubblicato un rapporto dedicato specificando che il problema potrebbe verificarsi in alcune aree dell’interfaccia, che possono risultare per questo motivo illeggibili.

Oltre a comunicare i lavori in corso per risolvere il problema con un fix, la Casa di Redmond ha suggerito beninteso di impostare la modalità Chiara o Scura in attesa che sia disponibile la correzione. Per farlo basta recarsi su Impostazioni > Personalizzazione > Colori > Scegli la modalità (Scura o Chiara), per risolvere.

Per ora, non ci resta che attendere il rilascio del fix, che non escludiamo possa arrivare già entro la prossima settimana.

