Tesla Model S, si prepara a festeggiare il suo decimo compleanno, e lo fa cambiando ancora aspetto. Il suo ultimo aggiornamento lato estetico risale al 2016, anno in cui è stato introdotto il nuovo frontale, con una calandra chiusa e in finitura lucida. Oggi cambia ancora, meno nell’aspetto e più nella sostanza.

Tesla Model S e Model X protagoniste di alcuni ritocchi

È già da qualche giorno che si parla di questo restyling, che interessa anche la Model X, esattamente da quando Drive Tesla Canada aveva reso noto che la propria filiale Tesla di Taiwan avrebbe invitato un pubblico selezionato per mostrar loro le nuove versioni dell’azienda californiana.

Sawyer Merritt, noto esperto e appassionato di Elon Musk, ha pubblicato su Twitter alcune foto direttamente dall’evento, in cui è possibile notare chiaramente le modifiche effettuate.

BREAKING: Brand new Model S design with new headlights and charge port photographed in Taiwan! These changes are expected soon with deliveries in the US. Source: https://t.co/s6EYunA1iG pic.twitter.com/vkkxpjfE2D — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) January 11, 2022

Le nuove modifiche portano luci adattive a matrice led nei fari della Model S, pur mantenendo la solita forma allungata e con un accenno di scalino nella parte inferiore. Scomparsa anche la barra cromata che attraversava il portellone e le luci posteriori.

I'm seeing some questions on what's different on these Model S vehicles vs the ones from last year.

• New adaptive headlights with an outer projector lamp that supports a matrix LED

• Deletion of rear cross bar trim

• New native CCS2 charging port with updated door design — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) January 11, 2022

Le nuove Tesla Model X e Model S saranno presto disponibili su tutti i mercati, ma non si hanno ancora date precise sul loro debutto in Nord America e in Europa, e sono tutte prodotte nello stesso stabilimento di Fremont. Le differenze rispetto al modello del 2021 non sono così marcate, con diversi proprietari che si chiedono cosa cambi realmente fra quelle in consegna attualmente e quelle in arrivo. Inoltre, la “nuova” tecnologia a matrice di led all’interno dei fari anteriori, dovrebbe essere la stessa adottata su Model 3 e Model Y.

The new S have the same matrix LED headlights the new performance Model Y/3 have. Yours are the old Model S headlights. — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) January 11, 2022

