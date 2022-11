Continuano i problemi per Apple con la produzione di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. I due smartphone top di gamma della casa di Cupertino, infatti, devono fare i conti con il rallentamento della produzione registrato ad inizio del mese di novembre e proseguito nelle settimane successive negli impianti di Foxconn situati a Zhengzhou, in Cina. L’area è alle prese con le limitazioni dovute alle restrizioni per il COVID-19 che stanno generando anche numerose proteste tra la popolazione. Attualmente, la produzione procede a ritmo fortemente ridotto. Questo dato andrà ad impattare in modo significativo i risultati di vendita degli iPhone 14 Pro. Le prime stime anticipano un calo considerevole rispetto alle stime iniziali.

iPhone 14 Pro: i problemi di produzione si tradurranno in calo delle spedizioni di 6 milioni di unità secondo alcune stime di Bloomberg

Le restrizioni dovute al COVID-19 in Cina stanno causando un rallentamento netto della produzione degli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max che, a differenza di iPhone 14 e, soprattutto, di iPhone 14 Plus, non hanno alcun problema con la domanda che continua ad essere da record. Tantissimi utenti vorrebbero acquistare un nuovo iPhone “Pro” ma devono fare i conti con la disponibilità limitata dovuta ai problemi di produzione in cui si sta imbattendo Foxconn.

L’azienda sta cercando di convincere i suoi lavoratori a continuare a lavorare (con il rischio di dover fare i conti con un lockdown degli impianti produttivi) a suon di bonus che, rispetto alle agevolazioni iniziali, sono aumentati fino a 10 volte. Foxconn, inoltre, ha anche ammesso di aver registrato alcuni “problemi tecnici” nell’erogazione dei bonus promessi che hanno causato ulteriore malcontento tra i lavoratori dell’impianto di produzione. Attualmente, a causa dell’aumento dei casi di COVID-19, le restrizioni sono diventante ancora più stringenti e il rischio di un ulteriore rallentamento è dietro l’angolo.

Alcune stime riportate da Bloomberg vanno a quantificare il possibile calo della produzione degli iPhone 14 Pro e Pro Max rispetto alle stime iniziali. Per il quarto trimestre dell’anno, tradizionalmente il periodo migliore per la vendita di iPhone, si prevede un calo della produzione di ben 6 milioni di unità per i modelli Pro. Considerando la domanda sempre molto elevata, un calo del genere dovrebbe tradursi in un drastico calo delle spedizioni e, quindi, del fatturato per Apple che potrebbe chiudere il quarto trimestre senza i “soliti” risultati migliori di sempre.

Da notare che Apple deve fare i conti anche con altri effetti della politica intransigente cinese. A causa dei lockdown nell’area di Shanghai, infatti, la produzione dei MacBook potrebbe ridursi drasticamente con effetti immediati su vendite e disponibilità dei computer della casa di Cupertino nel corso dei prossimi mesi. In questo caso, però, non sono ancora disponibili stime precise in merito all’effettivo impatto dei blocchi sulla produzione.

Ricordiamo che Foxconn sta lavorando ad un potenziamento della produzione in India per quanto riguarda i modelli Pro della gamma iPhone. In questo caso, però, sarà necessario attendere il 2023 per registrare effettivi miglioramenti. Molto probabilmente, inoltre, anche gli impianti cinesi di Foxconn non torneranno alla piena produzione prima del prossimo anno. Sarà necessario attendere ulteriori aggiornamenti della situazione per avere le idee più chiare.

