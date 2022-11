Come da tradizione da oltre un decennio, Apple ha svelato i vincitori degli annuali App Store Awards 2022 che riconoscono e premiano le 16 app e giochi in grado di distinguersi e spiccare tra le milioni di applicazioni disponibili sull’App Store. Come affermato da Tim Cook, il team editoriale dell’App Store ha eletto le seguenti app poiché in grado di “offrire prospettive fresche, significative e genuine”.

Tra i criteri di valutazione – oltre a quelli meramente più tecnici – troviamo l’impatto culturale che l’app ha avuto sulla società e sui suoi utenti tanto da meritare una sezione dedicata.

Apple App Store Awards 2022: ecco i vincitori

Senza troppe sorprese, la vincitrice del titolo di “App iPhone dell’Anno” è stata BeReal: l’innovativo social network in grado di tirare fuori il lato autentico degli utenti ha indubbiamente colto di sorpresa la concorrenza, in primis Instagram a cui inizialmente aveva causato non pochi grattacapi, per poi assestarsi nel panorama delle applicazioni social come una valida alternativa ai grandi nomi della categoria.

Per quanto concerne il mondo iPad anche qui stravince una tra le app più popolari sul tablet della mela morsicata: GoodNotes 5. L’applicazione, in accoppiata con la Apple Pencil, consente di prendere appunti digitali e organizzarli tramite una miriade di opzioni e funzionalità che tirano fuori il meglio dalla penna realizzata dal colosso di Cupertino.

Sul versante Mac vince MacFamilyTree 10: un’applicazione arrivata alla sua decima iterazione in grado di fornire informazioni sull’albero genealogico della propria famiglia grazie a splendide infografiche e animazioni.

L’app dell’anno su Apple TV è Vix, uno tra i servizi di streaming spagnolo più popolari al mondo.

Su Apple Watch è stata eletta Gentler Streak: un’eccellente applicazione dedicata al fitness in grado di approcciare il tema dell’attività fisica tenendo in considerazione l’equilibrio tra esercizio fisico e riposo, attraverso analisi dei periodi di attività e non, fornendo consigli su come bilanciare al meglio questi due elementi per adottare uno stile di vita sano.

Negli App Store Awards viene lasciato largo spazio anche i giochi e quest’anno la corona di “Gioco iPhone dell’Anno” se l’è aggiudicata Apex Legends Mobile: versione per smartphone del popolare Battle Royale.

Tra gli altri giochi premiati sulle piattaforme Apple troviamo Moncage su iPad, Inscryption su Mac, El Hijo su Apple TV, Wylde Flowers nella sezione dedicata ad Apple Arcade. Inoltre, per la prima volta, è stato istituito il premio per il gioco dell’anno in Cina che se lo è aggiudicato League of Legends Esports Manager.

Come anticipato, oltre ai classici titoli, gli App Store Awards hanno voluto premiare cinque app per la categoria “Impatto Culturale”. La sezione dedicata a quelle applicazioni in grado di migliorare la consapevolezza dell’utente sulle proprie emozioni, il rapporto con le persone più care e il mondo che lo circonda generando un impatto culturale positivo sulla società.

Le app premiate sono: How We Feel, Dot’s Home, Locket Widget, Water Lama reminder e Inua – A Story in Ice and Time.

Oltre alla gloria personale e la prima pagina dell’App Store, ogni team di sviluppo vincitore degli App Store Awards riceverà un premio fisico ispirato all’icona blu dell’App Store realizzato interamente in alluminio riciclato.

