A pochi mesi dal lancio di iPhone 14 e iPhone 14 Pro, i rumor che vedono protagonisti i prossimi iPhone 15 hanno iniziato a intensificarsi sempre di più col passare delle settimane grazie ad alcuni indizi esterni e analisi di affidabili analisti come quella di Ming-Chi Kuo riguardo vari elementi quali l’USB Type-C, le fotocamere e la questione della presenza o meno dei tasti fisici sui prossimi iPhone.

Come affermato da Kuo in un thread su Twitter di fine ottobre, il piano di Apple consisterebbe nel rimpiazzare i pulsanti di accensione e volume dei due iPhone di punta – uno dei quali potrebbe avere la dicitura Ultra rimpiazzando la variante Max – con dei tasti allo stato solido in grado di restituire all’utente un feedback aptico simile al tasto fisico grazie a un complesso sistema basato sul Taptic Engine; sistema già brevettato dall’azienda di Cupertino con iPhone 7/8/SE di seconda e terza generazione.

Ebbene, la narrativa dell’iPhone 15 senza pulsanti fisici continua anche oggi a guadagnare consensi grazie a Cirrus Logic, un fornitore di Apple per quanto concerne la filiare produttiva, il quale, in una lettera agli investitori, ha affermato di aver siglato un contratto di fornitura con “un cliente strategico” per la realizzazione di componenti HPMS (high-performance mixed-signal chip) destinati al mercato smartphone nella seconda metà del 2023.

Tra i componenti HPMS realizzati dall’azienda risultano proprio i chip legati al Taptic Engine di Apple e il periodo di commercializzazione è perfettamente in linea con quello di tradizionale uscita dell’iPhone.

A sostenere questa tesi, se mai ce ne fosse ancora il bisogno, ci hanno pensato due analisti inglesi di Barclays i quali, di fatto, confermano che il passaggio ai tasti digitali sul prossimo iPhone 15 giustificherebbe una maggiore richiesta di componenti HPMS da parte del colosso di cupertino il che spiegherebbe il rinnovato accordo di fornitura con Cirrus Logic.

A confermare quest’analisi citiamo la previsione di Kuo il quale asserisce che la produzione di chip destinati al Taptic Engine avrà un incremento annuale dell’80-100% nel 2023 grazie al passaggio ai tasti allo stato solido.

The buttonless design & switch to USB-C are two of the major updates for iPhone 15.

Vibrator suppliers Luxshare ICT & AAC are undoubtedly the main buttonless design winners. Taptic Engine shipments will grow by 80-100% YoY in 2023, thanks to the buttonless design.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) October 28, 2022