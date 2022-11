Già un paio di settimane fa Amazon aveva lanciato una promozione simile, seppur disponibile per pochi giorni perché promossa in occasione del compleanno di Alexa. E ora che siamo sotto Black Friday, Amazon la propone di nuovo, regalando 3 mesi di Audible a chiunque faccia presto ad approfittarne, visto che è usufruibile entro il 28 novembre. Senza perderci in chiacchiere, ecco tutti i dettagli da sapere.

Come ottenere i 3 mesi gratis di Audible per il Black Friday

Oltre alle offerte della Settimana del Black Friday, in vigore fino a lunedì 28 novembre, entro tale data è possibile approfittare di un’altra promozione piuttosto interessante per gli appassionati di audiolibri: Audible gratis per 3 mesi, per l’appunto.

Non bisogna spendere nemmeno un euro, dunque, per avere a disposizione per 90 giorni tutti i podcast e audiolibri del catalogo di Amazon, disponibili senza interruzioni pubblicitarie e ascoltabili ovunque e con qualsiasi cosa: su computer, dispositivi mobili e sugli Amazon Echo, anche offline.

Oltre al fatto che l’offerta è valida per i nuovi clienti e che per chi non ha sottoscritto un abbonamento ad Audible negli ultimi 12 mesi, c’è da sapere che, al termine di questi primi 3 mesi gratuiti, il piano si rinnova al prezzo di 9,99 euro. Ma per evitare problemi e brutte sorprese, è possibile disdire in qualsiasi momento. Le condizioni e i termini della promozione li trovate qui.

Detto questo, non ci resta che lasciarvi al link per approfittare della promozione in questione del Black Friday di Audible:

Clicca qui per ottenere gratuitamente 3 mesi di Audible

A parte la scadenza fissata lunedì 28 novembre, vi ricordiamo inoltre che sono online le offerte del Black Friday 2022 e presto arriveranno quelle del Cyber Monday 2022: seguitele tramite le nostre pagine dedicate (appena linkate) per non perdere niente.

Offerte per categoria

