Un rapporto di Ookla ha esaminato i cinque smartphone 5G più veloci e popolari in vari paesi nel mondo per stilare una classifica basata sulle prestazioni fornite sulla rete mobile di quinta generazione.

Lo studio è stato condotto durante il terzo trimestre del 2022 in Brasile, Cina, Germania, Giappone, Filippine, Sudafrica, Tailandia, Regno Unito, Stati Uniti e Vietnam. Ecco com’è andata.

Negli Stati Uniti, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sono stati i dispositivi 5G più veloci con una velocità media di download 5G rispettivamente di 177,21 Mbps e 175,08 Mbps, davanti a Samsung Galaxy Z Fold4, Galaxy S21+ 5G e Galaxy S22 Ultra.

Nel Regno Unito gli iPhone hanno occupato tutti e cinque i posti tra gli smartphone più popolari, tuttavia l’iPhone 14 Pro Max ha raggiunto una velocità media di download 5G di 171,24 Mbps, seguito da iPhone 13 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 13 mini e iPhone 13 Pro.

In Germania la classifica è simile a quella del Regno Unito con iPhone 14 Pro e Pro Max che hanno registrato le velocità di download 5G medie più elevate nel paese, rispettivamente 181,09 Mbps e 177,98 Mbps. Seguono iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max e l’unico “intruso” OnePlus 9 Pro 5G.

Gli iPhone sono gli smartphone più performanti sulle reti 5G in vari paesi

Nei test di Ookla vari modelli di iPhone sono apparsi in otto Paesi su dieci, a eccezione di Cina e Filippine, e non sempre erano i modelli più recenti. L’iPhone 12 e l’iPhone 13 sono infatti apparsi in alcuni paesi tra cui Vietnam, Sudafrica e Germania.

