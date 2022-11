Le discussioni riguardanti Apple e la privacy degli utenti non sono nuove, di recente in seguito alla notizia dell’aumento della pubblicità sull’App Store, vi abbiamo riportato alcune prove, prodotte dagli sviluppatori e ricercatori di sicurezza Mysk, circa il presunto tracciamento degli utenti da parte dell’azienda. Ora i ricercatori condividono un’ulteriore scoperta sull’utilizzo dei dati che dovrebbero essere anonimi.

Stando a quanto condiviso su Twitter, gli sviluppatori Mysk hanno scoperto che i dati di utilizzo anonimi di Apple, per alcune app interne, includono un identificatore dei servizi di directory (DSID), collegato in maniera univoca all’ID Apple e ai dati iCloud.

Apple's analytics data include an ID called "dsId". We were able to verify that "dsId" is the "Directory Services Identifier", an ID that uniquely identifies an iCloud account. Meaning, Apple's analytics can personally identify you

