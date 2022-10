Il team di Apple ha in programma di aumentare le pubblicità relative alle applicazioni nell’App Store e nelle scorse ore ha iniziato ad informare gli sviluppatori di questa nuova opportunità loro riservata.

In particolare, stando a quanto è stato spiegato in un’email inviata agli sviluppatori di applicazioni, tali annunci pubblicitari aggiuntivi saranno implementati nella schermata principale Oggi e nella scheda “Potrebbe piacerti anche” a partire da martedì 25 ottobre 2022 in tutti i mercati in cui è disponibile l’App Store (fatta eccezione per quello cinese).

Nuovi annunci pubblicitari nell’App Store

Il colosso di Cupertino ci tiene a precisare che, grazie ad un annuncio nella scheda Oggi, un’applicazione può apparire in primo piano sulla prima pagina dell’App Store, divenendo così uno dei primi contenuti che gli utenti vedono nel momento in cui iniziano a visitare lo Store.

Questa è la prima volta che gli sviluppatori avranno la possibilità di pubblicare annunci nella scheda Oggi, che fino ad ora mostrava solo i contenuti selezionati dalla redazione dello store, senza alcun posizionamento a pagamento.

Per quanto riguarda invece la sezione “Potrebbe piacerti anche”, gli sviluppatori avranno ora la possibilità di promuovere le loro applicazioni pure sulle pagine di altre app.

E a tal proposito qualcuno suggerisce che molti sviluppatori potrebbero essere invogliati ad acquistare tale spazio proprio nelle pagine delle loro app, così da evitare che altri possano sfruttarlo per pubblicizzare applicazioni concorrenti.

Ricordiamo che nei mesi scorsi il colosso di Cupertino ha annunciato di avere in programma di aumentare lo spazio dedicato agli annunci pubblicitari e ciò in quanto l’azienda mira a triplicare i relativi ricavi, arrivando a toccare quota dieci miliardi di dollari ogni anno.

Se vi state chiedendo come riconoscere un annuncio pubblicitario Sull’App Store, ciò è molto semplice: tali contenuti, infatti, sono contraddistinti da uno sfondo blu e una piccola icona con scritto “Ad”.