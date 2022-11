In seguito alla nuova politica inerente alle pubblicità sull’App Store di Apple, diversi utenti hanno iniziato a farsi domande sulla gestione della privacy da parte del colosso; due sviluppatori hanno infatti scoperto che l’azienda potrebbe monitorare tutte le azioni svolte dagli utenti sullo store di applicazioni.

Due sviluppatori nonché ricercatori di sicurezza hanno condiviso su Twitter alcune loro perplessità, nello specifico sono stati in grado di rilevare e dimostrare come il sistema operativo mandi ad Apple un registro molto dettagliato del modo in cui gli utenti interagiscono con l’App Store.

The recent changes that Apple has made to App Store ads should raise many #privacy concerns. It seems that the #AppStore app on iOS 14.6 sends every tap you make in the app to Apple.👇This data is sent in one request: (data usage & personalized ads are off)#CyberSecurity pic.twitter.com/1pYqdagi4e

— Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) November 3, 2022