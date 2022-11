Giornata di novità interessanti in casa WhatsApp, con particolare riferimento alle versioni del servizio per dispositivi iOS e Desktop: sebbene non si tratti di funzioni totalmente inedite, fa piacere vedere che siano finalmente disponibili per un maggior numero di utenti, che ne trarranno giovamento nelle loro interazioni quotidiane.

Nelle ultime settimane vi abbiamo parlato a più riprese di WhatsApp, raccontandovi sia novità già rilevanti anche per la versione stabile sia nuove funzioni in test a partire dalla beta dell'app: nel caso dell'app per iOS, possiamo ricordare le novità in tema di modifica dei messaggi inviati; quanto a WhatsApp Desktop, non si può non ricordare il venir meno del supporto ai messaggi contenenti foto e video impostati per una sola visualizzazione.

WhatsApp per iOS si aggiorna: ecco sondaggi e Community per tutti

Partendo dall’app di WhatsApp per dispositivi iOS, un nuovo aggiornamento è arrivato sull’App Store di Apple e porta in dote la versione 22.23.76 dell’app. Il portato di novità di questa nuova build è presto detto: il popolare servizio di messaggistica istantanea sta distribuendo più ampiamente due novità recentemente introdotte, ovvero i sondaggi e le Community.

Di queste due novità — e non solo — vi avevamo già parlato un paio di settimane fa in un articolo dedicato su TuttoAndroid.net poiché era stato lo stesso Mark Zuckerberg ad annunciarne il roll out globale, dopo che un manipolo di fortunati utenti neppure del ramo beta avevano avuto la possibilità di fruirne in anteprima. Ebbene, nei giorni seguenti il roll out delle funzioni in discorso è stato allargato e oggi, con il rilascio di WhatsApp per iOS 22.23.76, è cresciuto in maniera esponenziale il numero degli utenti che dispone di sondaggi e community (anche se il changelog ufficiale dell’aggiornamento parla solo di “bug fixes”).

Se siete possessori di un iPhone e volete scoprire se WhatsApp ha già reso disponibile anche per il vostro account le funzioni in discorso, esiste un modo molto semplice per verificarlo: aprite una chat di WhatsApp e toccate l’icona di condivisione: i sondaggi sono disponibili sia nelle chat singole che nei gruppi, dunque dovreste vedere l’opzione che ne permette la creazione. Per quanto riguarda le Community, la verifica è ancora più semplice: ove presenti, vedrete un tab dedicato. Se non avete avuto fortuna in nessuno dei due casi, non vi resta che pazientare qualche altro giorno.

WhatsApp Desktop: ecco le foto profilo nei gruppi (Beta)

Alcuni utenti del ramo beta di WhatsApp Desktop hanno già ottenuto la funzione che permette di vedere le foto di profilo all’interno delle chat di gruppo. Di questa funzione vi avevamo già parlato il mese scorso, parlandovi di una novità ancora in fase di sviluppo; ebbene, il lavoro degli sviluppatori inizia a dare i primi frutti concreti: la novità facilita le interazioni nei gruppi, consentendo di riconoscere gli autori dei messaggi anche in base all’immagine del profilo. La comodità è riferita soprattutto ai membri dei gruppi di cui non si abbia il numero di telefono e agli omonimi. A ottobre vi avevamo parlato di una novità in programma per WhatsApp Beta per Desktop e iOS (arriverà anche per Android) e, dopo l’arrivo per i dispositivi della mela con la versione 22.23.0.70, finalmente ci siamo anche per la versione Desktop.

Come mostra lo screenshot, basta aprire WhatsApp Desktop Beta 2.2245.3 ed entrare in una chat di gruppo per scoprire se la novità descritta sia già presente per il proprio account oppure no. In mancanza, toccherà attendere il prossimo aggiornamento dell’app.

