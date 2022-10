Il team di WhatsApp sta introducendo anche sulla versione desktop una funzionalità già in lavorazione per iOS. Si tratta delle foto del profilo dei partecipanti nei messaggi inviati nelle chat di gruppo.

WhatsApp sta lavorando per introdurre le icone del profilo accanto ai messaggi nelle chat di gruppo in un futuro aggiornamento dell’app beta per iOS, ma oggi è emerso che la società sta sviluppando questa funzionalità anche per la beta di WhatsApp Desktop.

WhatsApp Desktop beta testa le icone del profilo accanto ai messaggi nei gruppi

Come si può notare nello screenshot catturato da WABetaInfo, anche in WhatsApp Desktop i messaggi in un gruppo saranno accompagnati dalle foto dei profili dei membri che li hanno inviati.

Se un membro del gruppo non dispone di un’immagine del profilo o questa non è disponibile a causa delle sue impostazioni sulla privacy, verrà visualizzata l’icona del profilo predefinito con il colore del nome del contatto.

Non parliamo di una funzionalità rivoluzionaria, ma piuttosto di una semplice un’aggiunta estetica che comunque può aiutare a riconoscere più facilmente chi ha inviato il messaggio, ad esempio nel caso ci siano nomi di contatti simili o il numero di telefono non sia presente in rubrica.

Al momento questa funzione è ancora in fase di sviluppo e verrà rilasciata ampiamente con un futuro aggiornamento di WhatsApp Desktop Beta, ma non abbiamo informazioni sulle tempistiche.

Su WhatsApp Desktop sono in arrivo anche altre varie novità, come ad esempio il download automatico dei file multimediali e le nuove opzioni per i sondaggi.

