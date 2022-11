Il team di WhatsApp ha messo mano ancora una volta alla versione Desktop del popolare servizio di messaggistica istantanea, ma questa volta lo ha fatto per rimuovere una funzione utile: tutte le app per desktop perdono ufficialmente il supporto ai messaggi contenenti foto e video impostati per una sola visualizzazione.

WhatsApp Desktop: come cambia il supporto ai messaggi “impostati per una visualizzazione”

Il mese scorso, WhatsApp aveva guadagnato un’ulteriore arma a tutela della privacy degli utenti: il blocco degli screenshot dei messaggi effimeri sulle app per iOS e Android. In questo modo i messaggi impostati per una sola visualizzazione non possono essere salvati dal destinatario catturando uno screenshot o tramite la registrazione dello schermo.

Adesso, al fine di rendere più coerente il funzionamento di tale blocco, WhatsApp sta rimuovendo dal client Desktop la possibilità di inviare e aprire messaggi impostati per una sola visualizzazione. Tale rimozione vale già a partire da ieri, 1 novembre 2022. Come potete vedere dallo screenshot riportato qui sotto, la versione per desktop del servizio non consente più di interagire con tale tipologia di messaggi.

La rimozione del supporto tocca tutte le versioni per desktop: WhatsApp Web/Desktop (versione Electron), WhatsApp per Windows (versione Universal Windows Platform) e WhatsApp beta per macOS (app nativa Catalyst). In aggiunta a questo, tali app non possono essere neppure utilizzate per inviare dei messaggi di questo tipo. Il cambiamento, per quanto drastico e probabilmente sgradito a molti, si è reso necessario per rendere efficace il blocco di cui sopra, a tutela della privacy degli utenti.

Naturalmente, questa funzione mancante non impedisce al destinatario del messaggio di scattare una foto con un secondo dispositivo, per questo motivo è sempre buona norma esercitare la massima cautela quando si invia un messaggio contenente foto o video.

Il cambiamento potrebbe non avere raggiunto ancora tutti gli account, ma il roll out non tarderà a diffondersi.

