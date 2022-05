Nella giornata di ieri, 25 maggio 2022, è arrivato un nuovo interessante annuncio in materia di smart home da parte di IKEA: la multinazionale svedese ha svelato DIRIGERA, un nuovo hub per la smart home dotato di supporto al nuovo standard Matter; in aggiunta a questo, è in arrivo anche una rinnovata applicazione “Home”.

Da diversi anni a questa parte, IKEA è uno dei brand più attivi sul fronte della casa intelligente, tra speaker, lampade, tende e tanto altro. Per la maggior parte di questi dispositivi, il produttore si è affidato al gateway TRÅDFRI compatibile con HomeKit, ma ora ha deciso di evolversi ulteriormente.

IKEA DIRIGERA: smart home di nuova generazione con Matter

IKEA ha presentato il nuovo hub DIRIGERA, in arrivo sul mercato il prossimo mese di ottobre di pari passo con la nuova app IKEA Home, come “il prossimo passo nel percorso per migliorare la vita di tutti i giorni per tante persone e per un living più smart”. Con il nuovo software, che si sposa alla perfezione con la nuova app, DIRIGERA viene descritto come progettato per gestire una più vasta gamma di dispositivi di smart home rispetto al gateway TRÅDFRI.

Rebecca Töreman, Business Leader di IKEA Svezia, ha riferito che con DIRIGERA e la nuova app, uno degli obiettivi perseguiti è stato quello di rafforzare e semplificare il processo di onboarding necessario quando si connettono dei nuovi dispositivi smart alla smart home. Il produttore ha puntato anche di più sulla personalizzazione, come la possibilità di creare scene diverse per attività e momenti della giornata attraverso varie funzioni preimpostate dei dispositivi smart.

Nel lavorare per il perseguimento di questi obiettivi, IKEA ha messo a frutto i feedback dei propri utenti sul gateway TRÅDFRI. Ciò si riflette anche nella nuova app IKEA Home, che viene descritta come più comoda, facile da navigare e user-friendly. L’app permetterà di gestire i dispositivi controllati da DIRIGERA singolarmente, in set o in gruppi appositamente creati.

La compatibilità con Matter è un’ottima notizia che rende questo dispositivo a prova di futuro, anche se il nuovo standard continua ad accumulare ritardi su ritardi.

Disponibilità sul mercato

Come si accennava in apertura, il nuovo hub di smart home DIRIGERA e la nuova app IKEA Home verranno lanciati ufficialmente sul mercato a ottobre 2022. I prodotti attualmente acquistati e usati con TRÅDFRI potranno poi essere controllati anche col nuovo sistema. Infine, IKEA ha già anticipato di voler introdurre funzioni di accesso mentre si è fuori casa nella prima metà del 2023.

