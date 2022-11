Annunciato alla fine di settembre, il nuovo PC desktop da gaming Alienware Aurora R15 di Dell è ora disponibile insieme al nuovo monitor gaming Alienware 34 Curved QD-OLED AW3423DWF. Ecco le specifiche e i prezzi dei prodotti.

Caratteristiche del PC Alienware Aurora R15

L’Alienware Aurora R15 include l’hardware più recente disponibile sul mercato, a partire dai nuovi processori Intel Core di 13a generazione fino al Core i9-13900K, con un massimo di 24 core, 32 thread e velocità fino a 5,8 GHz.

Il nuovo PC da gaming di Dell è disponibile sia con raffreddamento della CPU ad aria che a liquido con il design Cryo-tech di Alienware e può essere equipaggiato con una GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 o una Radeon RX 6900 XT.

Le opzioni di memoria arrivano fino a 64 GB di RAM e a 4 TB di spazio di archiviazione SSD, con la possibilità di ottenere 2 TB aggiuntivi con un HDD SATA.

A seconda della configurazione, Alienware Aurora R15 viene fornito con un alimentatore fino a 1350 W con una classificazione 80 Plus Platinum.

Dal punto di vista estetico il PC sfoggia il design Legend 2.0 di Alienware con abbondante illuminazione RGB sia nella parte frontale del case che all’interno, se si sceglie il pannello laterale trasparente.

Alienware Aurora R15 offre anche numerose opzioni di connettività che includono tre porte USB di tipo A, una porta USB-C e un jack per cuffie nella parte anteriore, oltre a cinque porte USB di tipo A, due porte USB di tipo C, Ethernet a 2,5 Gbps e un’ampia gamma di ingressi e uscite audio nella parte posteriore.

Caratteristiche del monitor Alienware 34 Curved QD-OLED AW3423DWF

Da oggi è disponibile anche il secondo monitor QD-OLED di Alienware AW3423DWF con caratteristiche leggermente inferiori al modello AW3423DW rilasciato all’inizio di quest’anno.

Invece della certificazione Nvidia G-Sync, il nuovo monitor è certificato AMD FreeSync Premium Pro e VESA AdaptiveSync Display e supporta una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, anziché 175 Hz, inoltre offre meno zone di illuminazione RGB.

Disponibilità e prezzi

L’Alienware Aurora R15 parte da 1.799,99 dollari negli USA, un prezzo che lieviterà in modo significativo per le configurazioni di fascia alta, mentre il monitor Alienware 34 Curved QD-OLED AW3423DWF costa 1.099,99 dollari, 200 in meno rispetto alla versione precedente.

