È passato quasi un mese dall’annuncio di NVIDIA che ha portato alla cancellazione della NVIDIA RTX 4080 da 12 GB. La scheda video era pronta per il lancio ma è stata ritirata dal mercato, ancor prima del suo debutto commerciale, a causa, sostanzialmente, di un posizionamento commerciale errato. La RTX 4080 da 12 GB, infatti, era una scheda di fascia nettamente inferiore rispetto alla più potente RTX 4080 da 16 GB. Naturalmente, però, il progetto non è stato cancellato. Come confermato un leak di queste ore, la RTX 4080 da 12 GB è pronta a tornare sul mercato in una nuova veste. NVIDIA prepara un rebrand della sua GPU che dovrebbe arrivare sul mercato come RTX 4070 Ti. Ecco i dettagli:

La NVIDIA RTX 4080 da 12 GB arriverà sul mercato come RTX 4070 Ti

Un nuovo leak conferma quelli che sono i piani di NVIDIA per il futuro della gamma RTX 4000. La RTX 4080 da 12 GB, dopo il ritiro dal mercato annunciato da NVIDIA il mese scorso, si prepara a tornare in una nuova veste. La scheda grafica sarà commercializzata, sempre stando alle informazioni emerse dal leak, come RTX 4070 Ti diventando così il terzo modello della serie RTX 4000 ad arrivare sul mercato.

La “nuova” scheda non dovrebbe presentare modifiche hardware rispetto alla RTX 4080 da 12 GB annunciata da NVIDIA lo scorso settembre. La strategia di NVIDA dovrebbe, infatti, prevedere un semplice rebranding, senza interventi di alcun tipo al progetto, le cui prime unità erano già state prodotte e pronte per il lancio in programma in questo trimestre dell’anno.

Il lancio ufficiale dovrebbe avvenire nel corso del mese di gennaio 2023. In questo modo, NVIDIA proverà a smaltire quante più RTX 3000 possibile nel corso del quarto trimestre del 2022 per poi concentrare l’attenzione sulla nuova generazione di schede video, già disponibile sul mercato con la top di gamma RTX 4090 che sarà a breve affiancata dalla RTX 4080 da 16 GB.

Il lancio della “nuova” RTX 4070 Ti potrebbe essere affiancato anche dall’arrivo di ulteriori componenti della gamma RTX 4000. In passato, ricordiamo, si è parlato dela 4070 e della 4060. Queste schede dovrebbero arrivare sul mercato nel corso del primo trimestre del 2023. Ne sapremo di più, di certo, nelle prossime settimane. La gamma di schede video NVIDIA, in ogni caso, si prepara a registrare un importante aggiornamento.

NVIDIA potrebbe cambiare il prezzo della “nuova” RTX 4070 Ti

I piani di NVIDIA per la RTX 4080 da 12 GB erano già stati ufficializzati. La scheda video sarebbe dovuta arrivare sul mercato con un prezzo di 899 dollari. Si tratta, però, dello stesso prezzo di listino annunciato da AMD per la RX 7900 XT che, sulla carta, potrebbe avere una marcia in più rispetto alla scheda che arriverà sul mercato come RTX 4070 Ti. NVIDIA, quindi, potrebbe valutare un riposizionamento della sua nuova scheda video, con un taglio del prezzo di listino (di almeno 100 dollari) che la renderebbe più attrattiva agli occhi degli utenti.

Anche in questo caso, però, non ci sono conferme ufficiali. Il leak anticipa le possibili scelte di NVIDIA sul futuro della RTX 4070 Ti ma l’azienda, per il momento, ha scelto di non commentare le indiscrezioni. Di certo, la nuova scheda video è in fase di lancio. I vari partner di NVIDIA stanno riprogrammando il debutto della scheda (le prime unità della RTX 4080 da 12 GB erano già state prodotte infatti). Ulteriori dettagli sulla questione arriveranno, quindi, nel corso delle prossime settimane.

