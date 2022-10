Il mese di ottobre è stato particolarmente frenetico per NVIDIA che, oltre al lancio della RTX 4090, ha annunciato il ritiro dal mercato della RTX 4080 da 12 GB, pronta a tornare in vendita con un nuovo nome (probabilmente RTX 4070 Ti, lo scopriremo nelle prossime settimane). In queste ultime ore, NVIDIA torna in prima pagina con due diverse news. L’azienda, a seguito del moltiplicarsi di segnalazioni, ha avviato un vero e proprio “richiamo” di RTX 4090.

La nuova scheda video “top di gamma” e primo modello della serie RTX 4000 è al centro di un problema legato alla fusione dei cavi di alimentazione. L’obiettivo del richiamo (dei modelli ancora in magazzino, non di quelli già venduti) è capire la diffusione di tale problema. Nel frattempo, però, NVIDIA ha avuto tempo per rinnovare la gamma RTX 3000 con il lancio di nuove RTX 3060. Ecco tutti i dettagli:

NVIDIA RTX 4090: problemi con il connettore dell’alimentazione per la top di gamma

La nuova NVIDIA RTX 4090 potrebbe avere un problema con il cavo di alimentazione che, per via di un fabbisogno energetico eccessivo della scheda, rischia di fondersi. Il problema sembra essere abbastanza diffuso tanto che NVIDIA avrebbe richiesto ai partner di inviare “alla base” tutte le schede afflitte da questo difetto. L’obiettivo di questo particolare “richiamo” è capire la causa del problema e avere un’idea della sua effettiva diffusione.

Molte segnalazioni da parte degli utenti hanno confermato il rischio di uno scioglimento parziale del connettore 12VHPWR a 16 pin della scheda video. Gli utenti colpiti dal problema sono già stati rimborsati o hanno ricevuto una scheda sostituiva. Al momento, però, non è ancora chiaro quali siano le reali cause del malfunzionamento e quanto questo sia diffuso.

L’indagine di NVIDIA servirà proprio a fare luce sulla questione. Il problema potrebbe essere collegato al cavo di alimentazione, di scarsa qualità, e non alla scheda e al suo (considerevole) fabbisogno energetico. Nel corso delle prossime settimane, senza dubbio, dovrebbero emergere informazioni più dettagliate sulla questione. Nel frattempo, le RTX 4090 continueranno ad essere commercializzate regolarmente, segno che il problema potrebbe essere limitato

Si rinnova la famiglia RTX 3060: due opzioni in più per gli utenti

Per la gamma NVIDIA RTX 3000 ci sono ancora novità in arrivo. L’azienda, infatti, ha avviato il rilascio di nuovi driver che introducono il supporto ufficiale a due nuove varianti della famiglia RTX 3060 che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per la maggior parte degli utenti grazie ad un ottimo rapporto tra prestazioni e prezzo.

I driver di NVIDIA confermano l’imminente arrivo sul mercato della RTX 3060 Ti con memorie GDDR6X e della nuova variante da 8 GB di memoria GDDR6 con memory bus di 128 bit della RTX 3060. Per gli utenti interessati ai modelli della famiglia RTX 3060 ci saranno ora più opzioni di scelta.

La nuova RTX 3060 Ti con memorie GDDR6X può contare sulle stesse specifiche della variante con memorie GDDR6 al netto, però, di un bandwidth maggiore (608 GB/s contro 448 GB/s). Cresce anche la velocità della memoria che passa da 14 Gbps a 19 Gbps. A beneficiarne saranno, senza dubbio, le prestazioni in svariati contesti di utilizzo.

Per quanto riguarda la nuova RTX 3060 da 8 GB, invece, oltre alla riduzione della memoria disponibile (rispetto al modello da 12 GB) bisogna considerare anche una riduzione del bandwidth che passa da 360 GB/s a 240 GB/s. Si tratta di un taglio significativo che comporterà un ridimensionamento della scheda che, di fatto, rappresenta la nuova proposta entry level della gamma 3060.

Sarà interessante valutare quello che sarà il prezzo della nuova RTX 3060 da 8 GB. La scheda, infatti, con il giusto posizionamento, potrebbe diventare un riferimento per tutte le configurazioni PC di fascia bassa che puntano a migliorare, notevolmente, il comparto grafico senza una spesa eccessiva. Ulteriori aggiornamenti sulle nuove schede arriveranno a breve.

I partner di NVIDIA, infatti, dovrebbero introdurre i nuovi modelli nel corso delle prossime settimane. Nel frattempo, NVIDIA non ha ancora confermato l’arrivo sul mercato della nuova versione della RTX 3070 Ti con GPU GA102 e TDP superiore di 10 W. Tale modello è apparso in rete, nella variante firmata Zotac, ma deve ancora trovare una conferma ufficiale dai driver di NVIDIA. Anche in questo caso, ne sapremo di più a breve.

