Cambio di programma (a sorpresa) per NVIDIA che ha annunciato la scelta di cancellare il già programmato lancio della NVIDIA RTX 4080 da 12 GB, una delle tre schede grafiche svelate nel corso dell’evento dello scorso mese di settembre. Nei giorni scorsi, NVIDIA ha dato il via alle vendite della top di gamma RTX 4090, modello che nelle prime recensioni ha mostrato potenzialità davvero incredibili.

Secondo i piani originali dell’azienda, dopo la nuova flagship era in programma il lancio commerciale di due versioni della RTX 4080, una con 16 GB ed una con 12 GB (e con una GPU leggermente meno potente del modello da 16 GB). Le polemiche legate al modello da 12 GB, che per molti è una 4070 rinominata, hanno spinto NVIDIA a questo sorprendente annuncio. Ecco i dettagli:

NVIDIA cambia idea e cancella il lancio della RTX 4080 da 12 GB

Con un post a sorpresa sul suo blog ufficiale, NVIDIA ha annunciato il sorprendente colpo di scena. Almeno per il momento, la RTX 4080 da 12 GB non arriverà sul mercato. Il lancio, previsto per il prossimo mese di novembre, è stato cancellato. La scheda non arriverà sul mercato facendo spazio alla sola RTX 4080 da 16 GB, modello già confermato per la vendita a partire da l16 novembre con un prezzo di 1.199 dollari.

Il prezzo della variante da 12 GB era stato fissato in 899 dollari. L’annuncio potrebbe aver preso di sorpresa anche i partner di NVIDIA che, molto probabilmente, erano già al lavoro sulle varianti custom della RTX 4080 da 12 GB. Tali varianti, in ogni caso, potrebbero facilmente essere “riciclate” in futuro. Come vedremo, la nuova scheda video potrebbe, a breve, rientrare in fase di lancio.

Il motivo della scelta di NVIDIA

Sul suo blog, NVIDIA ha spiegato la scelta di cancellare il lancio della RTX 4080 da 12 GB. L’azienda si è resa conto che avere due schede video con specifiche diverse ma anche con lo stesso nome potrebbe creare confusione. Non sono stati rivelati ulteriori dettagli ma è chiaro che NVIDIA si è resa conto di aver sbagliato strategia e, probabilmente, di aver cercato di tirare un po’ troppo la corda. Il progetto della RTX 4080 da 12 GB è, per il momento, sospeso.

Cosa succede ora con la gamma di schede RTX 4000?

La nuova RTX 4080 da 12 GB non arriverà a novembre ma potrebbe ugualmente ritagliarsi il suo spazio sul mercato nel corso del prossimo futuro. NVIDIA potrebbe, infatti, introdurre la scheda con un nuovo nome (e specifiche leggermente modificate) che potrebbe essere RTX 4070 oppure RTX 4070 Ti. La scheda in questione andrebbe comunque a posizionarsi in una fascia di prezzo intorno agli 800-900 dollari.

Ricordiamo che la roadmap trapelata nei mesi scorsi per la gamma RTX 4000 anticipava il lancio della RTX 4090 e della RTX 4080 come primi modelli della nuova famiglia di schede video di NVIDIA. Solo in un secondo momento era previsto il lancio della RTX 4070. Per la mid-range RTX 4060 e l’entry level RTX 4050, invece, tutto sarebbe rimandato al prossimo anno. A questo punto, dopo il “caso” della RTX 4080 da 12 GB, le tempistiche di lancio dei nuovi modelli potrebbero allungarsi.

Al momento, NVIDIA non ha chiarito quali saranno i prossimi modelli ad arrivare sul mercato. Oltre alla RTX 4090, tutti gli sforzi dell’azienda sono concentrati sul lancio commerciale della RTX 4080 da 16 GB, modello destinato a ricoprire un ruolo chiave per il futuro dell’azienda. La scheda è più accessibile rispetto alla top di gamma 4090 e potrebbe garantire a molti videogiocatori la possibilità di accedere alle potenzialità della nuova architettura Lovelace.

Per il momento, quindi, non ci resta che attendere ulteriori dettagli da parte di NVIDIA. La prossima data da segnare sul calendario, di certo, è quella del 16 di novembre quando si concretizzerà il lancio della RTX 4080 da 16 GB. Ulteriori aggiornamenti sul futuro del modello da 12 GB e sulle nuove schede della serie RTX 4000 potrebbero emergere soltanto successivamente.

