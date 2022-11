Sta per arrivare la voluntary disclosure anche per le criptovalute, in Italia? La collaborazione volontaria di un contribuente tesa a far emergere capitali che sono stati in precedenza sottratti al fisco è quasi una tradizione per la politica italiana. Secondo i politici che fanno riferimento all’attuale governo si tratta di una necessità per poter riportare alla luce risorse che altrimenti continuerebbero a non pagare, mentre per i colleghi dell’opposizione si tratta invece di un palese regalo agli evasori.

La prossima polemica al riguardo, però, potrebbe riguardare non più, o non solo il denaro contante magari portato su un conto bancario estero, ma quello virtuale. Stando alle indiscrezioni che stanno circolando in queste ore, infatti, il Ministero del Tesoro starebbe studiando l’applicazione di una sanatoria, perché di questo in fondo si tratta al di là dei giri di parole, su Bitcoin e altre criptovalute che sono in possesso ai nostri connazionali.

Una discussione sulla quale, peraltro, si potrebbe abbattere un recente evento che ha portato alla prima regolarizzazione in tal senso. Un vero e proprio precedente sul quale sarebbe magari il caso di riflettere, invece di dare vita all’ennesima crociata ideologica.

La prima voluntary disclosure sulle criptovalute in Italia

Il passato 13 ottobre 2022, si è concluso il contraddittorio relativo al primo accertamento volontario teso a regolarizzare un capitale costituito integralmente da denaro virtuale. Il procedimento ha avuto come teatro l’Agenzia delle Entrate di Milano e ha visto la partecipazione dei rappresentanti della Direzione Centrale – Settore contrasto illeciti (Ucifi).

Un vero e proprio evento, considerato come non si sia a conoscenza di precedenti al riguardo, nel nostro Paese. L’obiettivo dell’operazione era quello di ricondurre all’interno di precisi paletti legali i patrimoni in criptovalute costituiti nel passato, in modo tale da potergli collegare un valore fiscale certo. Se sino ad oggi in relazione a fisco e criptovalute la discussione si è concentrata su tematiche come la quota da applicare in sede di tassazione, alla tipologia di reddito da indicare nella dichiarazione e alla compilazione del Quadro RW, ora sembra che la stessa sia pronta per un balzo in avanti.

Un salto di qualità che proprio dal procedimento milanese potrebbe trarre le basi. L’operazione in questione è il frutto della fervida mente di Vittorio Emanuele Falsitta, di VEF&Partners, il quale ha voluto commentare in questo modo quanto accaduto: “Una efficace disciplina giuridica per le criptovalute implica, necessariamente, l’emersione legale dei patrimoni accumulati in passato. Non risanare il passato inibisce l’ingresso nel futuro, impedisce alla ricchezza accumulata di frequentare i circuiti dell’economia reale, innovarla, farla crescere”.

L’auspicio da lui espresso è che il legislatore sia ora in grado di cogliere l’occasione per riuscire a raccogliere elementi di conoscenze e spunti al fine di dare vita ad un’efficace disciplina fiscale la quale non è più procrastinabile, proprio alla luce della consistenza del fenomeno rappresentato dal denaro digitale. Ha inoltre posto l’accento su un altro punto di grande importanza, ovvero la necessità che una eventuale legge preveda non solo la regolarizzazione per il passato, ma anche una copertura per l’eventuale reato di autoriciclaggio. Il pericolo, infatti, per chi facesse riemergere questi soldi è di vedersi accusato di questo reato, che comporta pene detentive tra i due e gli otto anni.

Una lezione per la politica?