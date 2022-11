Nella giornata di ieri una nuova importante comunicazione è apparsa sul sito ufficiale di Apple e non reca buone notizie: il COVID-19 non è ancora un problema superato, anzi in Cina è tornato a colpire, con effetti negativi anche sulla produzione degli iPhone di ultima generazione, con particolare riferimento ai flagship iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Produzione a ritmo ridotto per gli iPhone 14 Pro

Il messaggio del colosso di Cupertino è rivolto chiaramente sia agli investitori che ai clienti o potenziali tali: la Cina è di nuovo nella morsa dell’emergenza sanitaria di COVID-19 e le restrizioni adottate hanno portato alla chiusura di tanti stabilimenti produttivi. In conseguenza di ciò, si prospetta un periodo di disponibilità ridotta per i top di gamma iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

Il problema è più legato al prossimo futuro che al presente: a causa dei suddetti rallentamenti nella produzione, Apple dovrà molto probabilmente rivedere al ribasso le spedizioni stimate per il periodo delle festività natalizie, con un possibile impatto ragguardevole sui risultati del trimestre di riferimento. Insomma, come era già avvenuto a più riprese negli ultimi due anni, Apple tornerà a risentire degli effetti negativi dell’emergenza sanitaria.

Dal punto di vista degli utenti, il disagio maggiore consisterà ovviamente in tempi di attesa verosimilmente più lunghi prima di poter mettere le mani sul dispositivo desiderato. Il produttore ha promesso il massimo impegno per far tornare la produzione ai ritmi ordinari e, dunque, per ridurre al minimo i disagi per gli acquirenti, riconoscendo però — giustamente — la priorità per la tutela della salute dei lavoratori.

Ecco la parte più significativa del comunicato di Apple:

“COVID-19 restrictions have temporarily impacted the primary iPhone 14 Pro and iPhone 14 Pro Max assembly facility located in Zhengzhou, China. The facility is currently operating at significantly reduced capacity. As we have done throughout the COVID-19 pandemic, we are prioritizing the health and safety of the workers in our supply chain”.

Come specificato, il problema non tocca i modelli base iPhone 14 e iPhone 14 Plus, la cui produzione non viene toccata da rallentamenti analoghi, sebbene per il secondo la sentenza di condanna potrebbe essere arrivata dal mercato.

