Xiaomi ha da poco lanciato MIJIA Outdoor Power Supply 1000, un gruppo di continuità in grado di erogare fino a 2400 W di potenza.

Il prodotto è una versione più economica del modello Pro lanciato a settembre e come quest’ultimo fornisce 1 KW di energia elettrica per un massimo di un’ora.

Caratteristiche del gruppo di continuità MIJIA Outdoor Power Supply 1000

MIJIA Outdoor Power Supply 1000 sfoggia un design di forma cubica ed è dotato di una batteria da 280500 mAh, leggermente più grande della versione Pro, che mantiene fino all’80% della sua efficienza originaria dopo 800 cicli di ricarica.

L’accumulatore di energia di Xiaomi offre un’uscita stabile di 220 V/160 W e può raggiungere fino a 240 W utilizzando la tecnologia di azionamento Shengwei.

Con una potenza maggiore il prodotto può alimentare asciugacapelli elettrici, bollitori e altri dispositivi ad alto consumo di energia che possono essere connessi tramite le numerose porte di alimentazione disponibili, le quali permettono di caricare fino a 13 dispositivi contemporaneamente.

Il prodotto può essere utilizzato come una riserva di elettricità in ambito domestico grazie alle notevoli capacità di accumulo di energia. La sicurezza è garantita dalla presenza di 21 sensori di temperatura integrati.

MIJIA Outdoor Power Supply 1000 è governabile tramite l’app domotica MIJIA che consente di comandare ciascuna interfaccia e visualizzare il consumo energetico del dispositivo, inoltre il gruppo di continuità può essere ricaricato anche con il pannello solare MIJIA da 100 W.

Disponibilità e prezzi del gruppo di continuità MIJIA Outdoor Power Supply 1000

MIJIA Outdoor Power Supply 1000 è attualmente in crowdfunding in Cina e preordinabile al prezzo di 4.499 yuan (circa 632 euro) tramite Youpin. Al momento non abbiamo informazioni circa una eventuale commercializzazione del prodotto in altri mercati.

