AMD ha appena presentato le nuove Radeon RX 7000 con architettura RDNA 3. I primi due modelli svelati dall’azienda sono la RX 7900 XT e la top di gamma RX 7900 XTX. Le nuove schede video arriveranno sul mercato a partire dal prossimo mese di dicembre. La data di lancio ufficiale è fissata per il prossimo 13 di dicembre. C’è grande attesa per il confronto con NVIDIA e con le nuove RTX 4000.

In particolare, sarà il confronto tra le top di gamma AMD RX 7900 XTX e NVIDIA RTX 4090 quello a cui prestare la maggiore attenzione. AMD non ha ancora fornito informazioni in merito a questo confronto. Una serie di primi benchmark non ufficiali, però, confermano le ottime prestazioni della RX 7900 XTX che, in alcuni giochi, potrebbe essere avanti rispetto alla rivale di NVIDIA. Ecco un primo confronto tra le GPU.

AMD RX 7900 XTX in mostra in un primo confronto con la NVIDIA RTX 4090: prestazioni eccellenti per la scheda RDNA 3

Il leaker harukaze5719 ha mostrato una serie di primi benchmark che mettono a confronto la RX 7900 XTX con la futura rivale RTX 4090 di NVIDIA e con le precedenti top di gamma delle due aziende, la RX 6950 XT e la RTX 3090 Ti. I dati forniti, tutti da verificare, sono riepilogati nella galleria qui di sotto. I giochi presi in considerazione sono Cyberpunk 2088, Metro Exodus, Watch Dos: Legion e Call of Duty: Modern Warfare 2, testati con risoluzione 4K.

I primi dati anticipano un vero e proprio pareggio, al netto di piccole differenze, tra le due schede top di gamma di NVIDIA e AMD. In alcuni giorni, infatti, la RX 7900 XTX sarebbe leggermente avanti, come in Cyberpunk 2077 e Metro Exodus, mentre in altri il vantaggio va alla scheda di NVIDIA. Per tutti e quattro i giochi, in ogni caso, il target del 4K a 60 fps è pienamente raggiunto. C’è da sottolineare (anche in questo caso, però, bisognerà attendere test più precisi) che le nuove GPU di AMD dovrebbero registrare un consumo energetico inferiore rispetto alle rivali di NVIDIA, alle prese, per altro, con problemi con l’alimentazione.

Nei test emerge anche il notevole passo in avanti della nuova scheda RDNA 3 rispetto alla precedente generazione. La nuova 7900 XTX, infatti, dovrebbe garantire un miglioramento superiore al 50%, in termini di fps in 4K, rispetto alla RX 6950 XT. Il salto generale, quindi, appare decisamente significativo. Ecco un primo confronto tra le due schede video di NVIDIA e AMD:

Previous Next Fullscreen

La vera rivale è la RTX 4080 di NVIDIA

Nonostante i risultati di questo primo confronto, AMD ha già individuato la vera rivale della sua RX 7900 XTX. L’azienda, infatti, punta a sfidare e battere la RTX 4080 con la sua nuova scheda con architettura RDNA 3. La conferma è arrivata da Frank Azor (Chief Architect of Gaming Solutions & Marketing di AMD) che ha sottolineato: “è progettata per andare contro 4080 e, per ora, non abbiamo numeri di benchmark su 4080. Questo è il motivo principale per cui non è stato rivelato alcun confronto NVIDIA.” Come vedremo nel paragrafo seguente, però, il rapporto prestazioni/prezzo rappresenta (se i benchmark saranno confermati) il vero punto di forza della nuova XTX, anche in confronto alla RTX 4090.

Di seguito potete ascoltare l’intervista di Frank Azor a PCWorld a seguito del lancio della nuova scheda di AMD.

La nuova scheda video di AMD avrà un prezzo più basso della rivale di NVIDIA

Il confronto prestazionale non può non tenere conto delle differenze di prezzo tra la nuova AMD RX 7900 XTX e la NVIDIA RTX 4090. In fase di presentazione, infatti, AMD ha confermato il prezzo di lancio della sua nuova top di gamma. La scheda arriverà sul mercato con un prezzo di 999 dollari. Tale prezzo, per il mercato europeo, potrebbe tradursi in circa 1.000-1.100 euro + IVA. Si tratta di un posizionamento decisamente più aggressivo rispetto a quello della NVIDIA RTX 4090.

La top di gamma di casa NVIDIA è di 1.599 dollari diventati in Italia 1.949 euro. Le varianti realizzate dai vari produttori partner di NVIDIA superano quota 2.000 euro. Di conseguenza, le versioni realizzate dai partner di AMD (sono già state confermate varianti firmate ASRock, ASUS, Biostar, Gigabyte, MSI, PowerColor, Sapphire, Vastarmor, XFX e Yeston) potrebbero piazzarsi intorno ai 1.500-1.600 euro, garantendo un netto risparmio agli utenti che sceglieranno la nuova top di gamma Radeon.

Di fatto, il prezzo di listino della nuova RX 7900 XTX potrebbe essere in linea con quello della RTX 4080 di NVIDIA, scheda che, per quanto potente, è un gradino sotto la nuova GPU di casa AMD. Con 100 dollari in meno, per quanto riguarda il prezzo di listino, anche la RX 7900 XT, inoltre, può dire la sua e diventare un riferimento assoluto per la fascia alta del mercato dei PC da gaming.

Se il confronto prestazionale dovesse essere confermato dai benchmark che arriveranno nelle prossime settimane, le nuove RX 7900 XTX e XT avranno tutte le carte in regola per diventare le schede video su cui puntare per il gaming in 4K nel corso del prossimo futuro, staccando nettamente le rivali di casa NVIDIA. Maggiori dettagli arriveranno nel corso delle prossime settimane. Dalla seconda metà di dicembre, in ogni caso, le schede AMD saranno disponibili sul mercato, anche in Italia.

Leggi anche: NVIDIA cambia idea e annulla il lancio della RTX 4080 da 12 GB