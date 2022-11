L’annuncio di PayPal su Tap to Pay, è destinato naturalmente a sospingere di nuovo sotto i riflettori il nuovo servizio di Apple. Sin dal suo avvento la possibilità di utilizzare un iPhone da parte dei commercianti, dalle piccole rivendite ai giganti della distribuzione, è stata salutata alla stregua di una vera e propria svolta. Grazie ad esso basta la disponibilità un qualsiasi iPhone supportato per avere un servizio di pagamento simile al POS senza però dover far ricorso ad hardware aggiuntivo oppure ad un terminale di pagamento. Basta infatti avviare un’apposita applicazione, realizzata direttamente da Apple, al fine di essere in grado di accettare pagamenti per mezzo del proprio smartphone.

Tap to Pay, come ricordato da Apple, sarà disponibile su tutti gli iPhone a partire da iPhone XS e la procedura di pagamento si prospetta in effetti straordinariamente semplice. Chi intende pagare i prodotti o i servizi acquistati non deve fare altro che accostare il proprio strumento di pagamento, che può essere una carta di pagamento contactless, un altro smartphone, uno smartwatch, o altro sistema analogo) all’iPhone della rivendita, il quale assumerà a tutti gli effetti le sembianze di un POS. Considerato il fastidio dei consumatori per le procedure di pagamento troppo complicate, si può in effetti comprendere l’immediata attenzione di cui ha goduto la funzionalità.

A rendere sicura la transazione che vede l’impiego di Tap to Pay è in particolare il coinvolgimento nel processo della tecnologia NFC (Near Field Communication). Stiamo parlando in pratica della tecnologia ideata al fine di consentire a due dispositivi di connettersi tra loro attraverso un sistema wireless. Una volta operato il collegamento i device interessati sono in grado di scambiarsi dei file semplicemente attraverso un tocco oppure essendo a una distanza molto ridotta l’uno dall’altro, ovvero per un massimo di 10 centimetri.

La stessa Apple in sede di presentazione della nuova funzionalità ha voluto specificare come l’intera procedura che vede coinvolto Tap to pay avviene nel pieno rispetto della privacy degli interessati. Ciò vuol dire che come accade per ogni tipo di operazione commerciale che vede la presenza di Apple Pay, l’azienda non viene a conoscenza di cosa venga acquistato o gli estremi (venditore e acquirente) della transazione.

