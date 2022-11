Paramount+ è una delle ultime novità del panorama della TV in streaming e in Italia è disponibile soltanto dallo scorso mese di settembre, al costo di 7,99 euro al mese oppure incluso senza costi aggiuntivi nel pacchetto Sky Cinema per gli abbonati Sky. Il catalogo di Paramount+ include serie TV e film. Su scala globale, gli abbonati al servizio sono ben 46 milioni.

La notizia del giorno è, però, un’altra. Anche la dirigenza di Paramount+ sta gettando le basi per un imminente aumento del costo mensile del servizio, seguendo un trend che oramai caratterizza buona parte delle piattaforme di streaming. Ecco tutti i dettagli sulla questione:

Anche Paramount+ vuole aumentare il prezzo

In occasione della presentazione dei risultati finanziari del terzo trimestre del 2022, Naveen Chopra, CFO di Paramount, ha anticipato il possibile aumento di prezzo di Paramount+. Il servizio di streaming dell’azienda potrebbe ben presto registrare un aumento del canone mensile. Paramount, come evidenziato dal manager, vede delle “opportunità di incrementare il prezzo del servizio” grazie ai recenti rincari annunciati da servizi concorrenti.

Ricordiamo che Apple TV Plus ha registrato, di recente, un rincaro da 4,99 a 6,99 dollari/euro. Negli USA, inoltre, il popolare servizio di streaming Hulu ha incrementato i costi sia del piano con pubblicità (passato da 6,99 a 7,99 dollari al mese) che di quello senza pubblicità (incrementato da 12,99 a 14,99 dollari). Nel frattempo, Netflix ha lanciato un piano Base con pubblicità andando, inoltre, a gettare le basi alla limitazione della condivisione degli account che, di fatto, rappresenterà un rincaro dei costi per molti utenti.

Paramount+, quindi, potrebbe seguire questo trend. Il servizio, negli USA, costa 4,99 dollari al mese con pubblicità oppure 9,99 dollari al mese senza pubblicità. Per entrambi gli abbonamenti c’è anche la possibilità di optare per la sottoscrizione annuale. In Italia, invece, il costo è di 7,99 euro al mese anche se per i clienti Sky Cinema è possibile accedere al servizio gratuitamente. I margini per un rincaro, probabilmente nel corso del 2023, ci sono e le parole del manager di Paramount non fanno altro che confermare quest’eventualità.

Da notare che Paramount+, grazie anche al lancio in Italia ed in altri mercati europei, sta crescendo a ritmo sostenuto. Nel corso del terzo trimestre del 2022, infatti, il servizio di streaming di Paramount ha registrato un incremento di 4,6 milioni di utenti paganti con un incremento superiore al 10% rispetto al trimestre precedente. Complessivamente, attualmente il servizio può contare su 46 milioni di abbonati.

Paramount, inoltre, si gode la crescita anche di Pluto TV. La piattaforma di streaming gratuita, sorretta dalle pubblicità, ha raggiunto un totale di 72 milioni di utenti attivi su base mensile con un incremento “in doppia cifra” del numero di ore di visualizzazione. L’azienda sta crescendo nel settore della TV streaming e, sfruttando i rialzi di prezzo dei concorrenti, si prepara ad introdurre a incrementare ulteriormente i costi nel corso del prossimo futuro. Staremo a vedere se questi aumenti riguarderanno anche l’Italia dove Paramount+ è un servizio ancora poco conosciuto.

