Dopo l’introduzione del piano Base con pubblicità, continuano ad arrivare novità da Netflix. La piattaforma di streaming sta studiando diverse contromisure contro il calo di utenti e, in attesa dell’arrivo di sistemi che rendere più difficile la condivisione degli account, ha presentato oggi una nuova funzione. Si tratta del sistema che consente di effettuare dei trasferimenti di profilo da un account ad un altro.

Il trasferimento di profilo permette di conservare, nel passaggio ad un nuovo account, tutti i propri dati (cronologia di visione, suggerimenti personalizzati e altro). La nuova funzione è stata svelata in queste ore e non è ancora attività in Italia. Il rilascio però è molto vicino. Vediamo tutti i dettagli relativi al nuovo meccanismo appena svelato da Netflix e in arrivo nel prossimo futuro per tutti gli account.

Il trasferimento del profilo di Netflix è ufficiale

La funzione di trasferimento del profilo Netflix (nella versione inglese della piattaforma viene chiamata “Profile Transfer“) consente ad un utente di trasferire il proprio profilo con tutte le informazioni collegate da un account ad un altro. Il trasferimento riguarda i suggerimenti personalizzati, la cronologia di visione, La mia lista, i giochi salvati e altre impostazioni di utilizzo della piattaforma.

Grazie a questa funzione è possibile, di fatto, estrarre i dati del proprio profilo utente da un account e trasferirlo in un nuovo account appena creato. Il sistema è, quindi, per consentire di conservare i propri dati in tutte quelle situazioni in cui è necessario cambiare account Netflix. Ricreare un nuovo account, infatti, comporterebbe la perdita della cronologia e dei suggerimenti, con un cambio netto dell’esperienza di utilizzo di Netflix.

Con il Profile Transfer, invece, cambia tutto. Passare da un profilo all’alto diventerà semplicissimo. La funzione può essere attivata direttamente dalle impostazioni del proprio account. Netflix ha fatto sapere che informerà gli utenti via e-mail non appena il nuovo meccanismo sarà accessibile. In Italia, molto probabilmente, il Profile Transfer sarà attivato nel giro di pochi giorni. Ne sapremo di più a breve.

Un nuovo passo nella lotta alla condivisione delle password

La possibilità di trasferire i dati del proprio profilo ad un nuovo account rappresenta anche un nuovo passo alla lotta alla condivisione degli account che Netflix ha iniziato negli ultimi mesi e che, in futuro, potrebbe diventare sempre più “aggressiva”. Netflix intende incentivare la creazione di nuovi account con piani economici e con funzioni come Profile Transfer, facendo di tutto per disincentivare la condivisione.

Ricordiamo, infatti, che, ufficialmente, la condivisione dell’account può avvenire solo in ambito familiare, tra persone che vivono sotto lo stesso tetto, secondo i termini del servizio di Netflix. Naturalmente, la piattaforma non ha mai ostacolato la pratica di condivisione delle password che rappresenta uno dei segreti del successo dei servizi di streaming e, in particolare, di Netflix.

Ora, però, le cose sono cambiate. La necessità di aumentare gli utili comporta un inasprimento delle condizioni di utilizzo. La condivisione delle password diventa così uno dei principali “problemi” per Netflix dopo che, per diversi anni, è stata il segreto del suo successo. Per gli utenti, quindi, ci sarà la necessità di aggiornarsi rapidamente. Con il trasferimento di profilo, almeno, sarà possibile conservare i propri dati nel caso in cui diventi impossibile procedere con la condivisione dell’account.

AGGIORNAMENTO: Dal 2023 la condivisione della password di Netflix si pagherà

Dopo gli esperimenti già avviati nei mesi scorsi, Netflix si prepara ad introdurre il nuovo meccanismo che prevede la possibilità di aggiungere al proprio account membri esterni al proprio nucleo familiare (che comprende le persone che abitano sotto lo stesso tetto). Il sistema previsto da Netflix prevede la possibilità di aggiungere un “extra user” al costo di 3-4 euro in più al mese.

Al momento, le informazioni in merito al nuovo meccanismo sono limiate. Netflix continuerà a lavorare per definire gli strumenti per ridurre la condivisione delle password degli account. L’obiettivo, come noto, è ostacolare questa pratica senza inasprire troppo i rapporti con l’utenza. Nel corso delle prossime settimane, senza dubbio, sulla questione arriveranno ulteriori dettagli.

Di certo, con l’introduzione della funzione per trasferire il profilo da un account ad un altro, Netflix sta preparando il terrendo ad un inasprimento delle regole di condivisione di un account. Nel corso del prossimo futuro, la pratica di suddividere i costi dell’abbonamento tra più utenti diventerà sempre più difficile. Staremo a vedere quali saranno le scelte della piattaforma.

