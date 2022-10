Con un annuncio ufficiale arrivato poco fa, Netflix ha annunciato il lancio del nuovo piano Base con pubblicità che arriverà subito anche in Italia. Si tratta del nuovo piano “entry level” dell’offerta di Netflix che includerà un costo ridotto a fronte di alcune interruzioni pubblicitarie. Il lancio ufficiale del nuovo piano è fissato per il prossimo 3 novembre, a partire dalle 17, in Italia. Ecco tutti i dettagli sul nuovo piano.

Netflix annuncia il piano Base con pubblicità: ecco costi e contenuti

Base con pubblicità è il nuovo piano d’abbonamento che consente l’accesso completo al catalogo di Netflix con un costo ridotto rispetto agli altri piani ma con l’aggiunta delle interruzioni pubblicitarie che saranno un’esclusiva di questo piano. Si tratta di un’evoluzione diretta dell’attuale piano Base ma le novità per gli utenti non mancheranno di certo.

Partiamo dal prezzo. Il nuovo piano Base con pubblicità costerà 5,49 euro al mese, mantenendo la stessa flessibilità garantita dagli altri piani. Gli utenti che sceglieranno di abbonarsi a Netflix con questo piano non avranno vincoli e potranno disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento. Disdire Netflix continuerà ad essere un’operazione gratuita.

Rispetto al piano Base (senza pubblicità), il nuovo Base con pubblicità presenta un costo di 2,5 euro al mese in meno. Da notare, inoltre, che per entrambi i piani Base è previsto il passaggio alla qualità 720p/HD che sostituisce la “definizione standard” accessibile attualmente con il piano Base.

Con il nuovo piano con interruzioni pubblicitarie sarà possibile accedere a tutto il catalogo di Netflix. Alcuni contenuti, per questioni di licenze, non saranno disponibili inizialmente ma l’azienda ha già confermato di essere al lavoro per risolvere il problema. Da notare che gli utenti che attiveranno il piano Base con pubblicità dovranno fare i conti con alcune limitazioni: non sarà possibile scaricare i titoli in catalogo con questo piano.

Resta, inoltre, il limite di un solo accesso alla piattaforma. Non è possibile sfruttare gli accessi multipli con un solo account che restano un’esclusiva dei piani più costi del servizio di streaming.

Come funziona le pubblicità su Netflix

La riduzione del prezzo, rispetto al piano Base, avviene con l’introduzione delle pubblicità. Si tratterà di interruzioni pubblicitarie, come evidenziato nel comunicato ufficiale, e non di brevi spot da guardare all’inizio del video scelto. Netflix ha indicato una media di 4-5 minuti di interruzioni pubblicitarie ogni ora. Di conseguenza, un film di due ore potrebbe registrare fino a 10 minuti di pubblicità.

Inizialmente, gli spot pubblicitari avranno una durata di 15 o 30 secondi ciascuno, sia per quanto riguarda gli spot posizionati all’inizio della visualizzazione di un contenuto che quelli durante la visione. Un blocco pubblicitario sarà composto di più spot. Per gli inserzionisti ci sarà la possibilità di raggiungere il pubblico giusto e, eventualmente, evitare che determinati spot compaiano come interruzioni di contenuti non coerenti con il proprio brand.

Tutto confermato per gli altri piani di Netflix

L’arrivo del piano Base con pubblicità non cambia l’attuale offerta tariffaria di Netflix in Italia (al netto del passaggio del piano Base ai contenuti HD). Gli utenti potranno scegliere tra:

Base con pubblicità al costo di 5,49 euro

al costo di Base al costo di 7,99 euro

al costo di Standard al costo di 12,99 euro con contenuti in 1080p e due accessi alla piattaforma

al costo di con contenuti in 1080p e due accessi alla piattaforma Premium al costo di 17,99 euro con contenuti in 4K HDR e quattro accessi alla piattaforma

