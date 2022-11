NVIDIA ha avviato una promozione per quanto riguarda il suo servizio di gioco in streaming via cloud GeForce NOW. L’abbonamento semestrale al piano Priority ora è in offerta al prezzo di 29,99 euro, ovvero con uno sconto del 40% rispetto a prezzo standard di 49,99 euro.

L’abbonamento GeForce NOW Priority semestrale è in promozione a 29,99 euro

Il prezzo dell’offerta speciale è valido fino al 20 novembre 2022 e solo per i nuovi abbonati, gli abbonati al piano Free, gli abbonati al piano Priority di 1 mese e gli utenti con una promozione attiva o una carta regalo.

Priority è il livello di abbonamento intermedio di GeForce NOW che aumenta la durata massima della sessione di gioco a sei ore, rispetto all’ora che si ottiene con il livello gratuito, inoltre offre la possibilità di giocare a risoluzioni fino a 1080p e frame rate fino a 60 FPS, mentre il livello RTX 3080 arriva alla risoluzione 4K a 120 FPS al prezzo di 99,99 euro per sei mesi.

NVIDIA ricorda che i piani di abbonamento a pagamento verranno fatturati su base mensile, semestrale o annuale, a seconda del piano selezionato, e che si rinnoveranno automaticamente in base al ciclo di fatturazione previsto, aggiungendo che gli utenti possono disdire GeForce NOW in qualsiasi momento e continuare a giocare fino al termine del periodo di fatturazione corrente.

Data la natura del servizio, la qualità dell’esperienza dipenderà molto dalle prestazioni della connessione Internet dell’utente. Per ulteriori informazioni ed eventualmente approfittare della promozione potete visitare la pagina ufficiale del servizio.

