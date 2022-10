Anche questa settimana NVIDIA ha annunciato molte novità per il suo servizio di gioco in streaming GeForce NOW.

Innanzitutto i membri di GeForce NOW RTX 3080 ora possono trasmettere in streaming i loro giochi per PC preferiti fino a 1600p e 120 fotogrammi al secondo in un browser Google Chrome, senza la necessità di effettuare download né installazione.

NVIDIA ha collaborato con Google per supportare i display dei nuovi Chromebook pronti per il gioco via cloud come Acer Chromebook 516 GE, ASUS Chromebook Vibe CX55 Flip e Lenovo Ideapad Gaming Chromebook che sono i primi notebook realizzati su misura per i giochi via cloud e che includono l’app GeForce NOW preinstallata e un abbonamento gratuito di tre mesi a RTX 3080 tramite il programma Chromebook Perks per gli abbonati nuovi ed esistenti.

Inoltre questa settimana NVIDIA aggiunge 11 nuovi giochi al suo catalogo, inclusa la closed beta di Warhammer 40,000: Darktide disponibile dal 14 al 16 ottobre.

Ecco i giochi che si aggiungono a GeForce NOW questa settimana

Ecco l’elenco completo dei titoli che si aggiungono al nutrito catalogo GeForce NOW:

Asterigos: Curse of the Stars (Nuova versione su Steam)

(Nuova versione su Steam) Kamiwaza: Way of the Thief (Nuova versione su Steam)

(Nuova versione su Steam) LEGO Bricktales (Nuova versione su Steam ed Epic Games)

(Nuova versione su Steam ed Epic Games) Ozymandias: Bronze Age Empire Sim (Nuova versione su Steam)

(Nuova versione su Steam) PC Building Simulator 2 (Nuova versione su Epic Games)

(Nuova versione su Epic Games) The Last Oricru (Nuova versione su Steam , 13 ottobre)

(Nuova versione su Steam , 13 ottobre) Rabbids: Party of Legends (Nuova versione su Ubisoft , 13 ottobre)

(Nuova versione su Ubisoft , 13 ottobre) The Darkest Tales (Nuova versione su Steam , 13 ottobre)

(Nuova versione su Steam , 13 ottobre) Scorn (Nuova versione su Steam ed Epic Games , 14 ottobre)

(Nuova versione su Steam ed Epic Games , 14 ottobre) Warhammer 40,000: Darktide Closed Beta (disponibile dal 14 al 16 ottobre)

(disponibile dal 14 al 16 ottobre) Dual Universe (Steam)

Leggi anche: Migliori notebook gaming di Ottobre 2022, ecco i nostri consigli