Sonic è pronto a debuttare su Netflix nella nuova serie animata in 3D Sonic Prime con protagonista l’iconica mascotte di SEGA.

Tramite il suo account ufficiale Twitter, da oggi di proprietà del miliardario Elon Musk, la piattaforma di streaming ha rivelato alcuni dettagli sulla serie dedicata al mitico porcospino blu che debutterà su Netflix il 15 dicembre.

La serie animata 3D Sonic Prime arriverà su Netflix il 15 dicembre

Netflix ha rilasciato alcuni nuovi dettagli sulla trama che vede Sonic alle prese con il destino del multiverso all’interno di un cast reinventato.

Le immagini pubblicate su Twitter anticipano alcuni dei personaggi reinventati tra i quali Amy Rose, Shadow, Knuckles, Tails, Rouge, Big e il malvagio Eggman.

Previous Next Fullscreen

Vale la pena ricordare che l’8 novembre verrà rilasciato Sonic Frontiers, il nuovo gioco simile a Breath of the Wild di SEGA il cui lancio è programmato per l’8 novembre.

Netflix sta attraversando un periodo di grandi cambiamenti. Dopo aver annunciato il piano Base con pubblicità, presto disponibile anche in Italia, nello stesso giorno in cui annuncia il giro di vite contro la condivisione delle password, a breve a pagamento, la società punta anche a lanciare un servizio di cloud gaming tutto suo.

Leggi anche: Cosa guardare su Netflix a ottobre? Tutte le novità tra film, serie TV e originals