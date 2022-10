Come da previsioni, Xiaomi ha presentato oggi un nuovo portatile assieme alla nuova serie di smartphone Redmi Note 12. Si chiama Xiaomi Book Air 13 ed è un notebook piuttosto interessante da diversi punti di vista. Ad esempio è particolarmente sottile e leggero, è dotato di uno schermo OLED dalle cornici ridotte all’osso, ed è venduto a prezzi piuttosto contenuti, almeno sul mercato cinese, dove è stato ufficializzato proprio qualche minuto fa. Tutti i dettagli, comprese le specifiche, le immagini e il resto, li trovate qui sotto.

Caratteristiche tecniche di Xiaomi Book Air 13

Il peso di 1,2 kg, la larghezza inferiore ai 30 cm (26,65 cm per la precisione) e lo spessore di 12 mm collocano Xiaomi Book Air 13 nel campo degli ultrabook. Lo schermo montato è un 13,3 pollici in formato 16:10 con pannello E4 OLED touchscreen con le seguenti caratteristiche: 2880 x 1800 pixel di risoluzione (255 PPI la densità), 600 nit di luminosità massima, frequenza di aggiornamento di 60 Hz e certificazioni Dolby Vision, TÜV Rheinland e VESA Display HDR500. La cerniera offre 360° di margine e lo rende un vero e proprio convertibile che, grazie anche al supporto al touch e alle stilo, ne moltiplica le possibilità d’utilizzo.

Sotto il cofano di Xiaomi Book Air 13, una scocca realizzata in lega di alluminio (serie 6) trovano posto i processori Intel Core i5-1230U e i7 -1250U affiancati dalla GPU Intel Iris Xe.

Discorso memorie, troviamo invece 16 GB di RAM LPDDR5 a 5200 Mhz e 512 GB di SSD PCIe 4.0. Da segnalare la presenza di una camera di dissipazione di grandi dimensioni utile per tenere basse le temperature nei contesti di utilizzo più spinti.

Per il resto, questo nuovo portatile di Xiaomi è dotato di Windows 11, di due altoparlanti stereo con Dolby Atmos al corredo, di altrettanti microfoni, di una tastiera retroilluminata, di un touchpad in vetro, di un lettore di impronte digitali integrato nel pulsante d’accensione e di una webcam da 8 megapixel.

Discorso connettività, non manca il Wi-Fi 6E e il Bluetooth 5.2, mentre per quel che riguarda le porte ci sono due Thunderbolt 4 e un ingresso audio jack da 3,5 mm. Xiaomi Book Air 13 vanta infine una batteria da 58,3 Whr che promette oltre 12 ore di autonomia e supporta la ricarica rapida fino a 65 W (48 minuti per ricaricare fino da 0 al 50%.

Immagini di Xiaomi Book Air 13

Xiaomi Book Air 13: disponibilità e prezzi

È stato presentato oggi sul mercato natio Xiaomi Book Air 13, portatile che in Cina si presenta nella sola colorazione bianca con rifiniture in oro, ma in due varianti. La versione con Intel Core i5 costa 4.999 yuan (circa 690 euro secondo il cambio attuale), mentre quella col Core i7 5.599 yuan (772 euro).

Al momento non sappiamo se arriverà anche sul nostro mercato, ma vi terremo aggiornati nell’eventualità in cui Xiaomi ne faccia notizia.

