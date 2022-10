È passata poco più di una settimana dalla presentazione dei nuovi iPad Pro M2, la nuova generazione di tablet top di gamma di casa Apple, presentati senza un evento loro dedicato, con il colosso di Cupertino che si è affidato ad un comunicato stampa per svelarli al mondo: i tablet sono ufficialmente in vendita da ieri, assieme al fratellino iPad di decima generazione.

Una delle novità introdotta dai modelli top del 2022, composta dalla sesta generazione di iPad Pro da 12,9 pollici e dalla quarta generazione di iPad Pro da 11 pollici, è il supporto al Wi-Fi 6E, recente standard di connettività che sfrutta la banda a 6 GHz per creare una rete ancora più veloce e affidabile. In un documento sul supporto ufficiale, Apple spiega come sfruttare la funzionalità sugli iPad Pro M2, primi dispositivi del brand a supportare tale funzionalità.

Gli iPad M2 Pro sono i primi dispositivi Apple a supportare il Wi-Fi 6E

Come anticipato in apertura, Apple ha pubblicato un nuovo documento sul portale del supporto ufficiale che spiega agli utenti come sfruttare le reti Wi-Fi 6E con i dispositivi Apple: al momento, gli unici dispositivi della mela morsicata che supportano il più recente standard di connettività sono i più recenti iPad M2 Pro.

Prima di scoprire i dettagli del documento, è opportuno spendere due parole sul Wi-Fi 6E. Si tratta di un’estensione dello standard Wi-Fi 6 che, alle bande 2,4 e 5 GHz, aggiunge la possibilità di sfruttare la banda a 6 GHz, mettendo a disposizione altri 1200 MHz nello spettro disponibile, tramite 14 canali aggiuntivi da 80 MHz e 7 canali da 160 MHz. In questo modo, vengono risolti i problemi relativi alla carenza dello spettro Wi-Fi, tramite una larghezza della banda di canale aggiuntiva e contigua, con il risultato che le reti Wi-Fi potranno essere più veloci e affidabili, oltre che più efficienti.

Ecco come sfruttare il Wi-Fi 6E degli iPad M2 Pro

Fatta questa doverosa premessa, passiamo ad analizzare i dettagli del documento con cui Apple spiega come sfruttare il Wi-Fi 6E sui propri dispositivi.

Nella prima parte, il colosso di Cupertino elenca gli ingredienti per potere sfruttare il Wi-Fi 6E. Per l’accesso ad una rete Wi-Fi 6E, manco a dirlo, attualmente serve uno dei due iPad Pro M2. Per creare una rete Wi-Fi 6E, invece, è necessario che l’utente sia in possesso di un router o di un accesso point che supporti il più recente standard, che abbia le bande a 2,4 GHz, a 5 GHz e a 6 GHz abilitate e che sia anche abilitato il band steering, ovvero quella funzionalità che imposta entrambe le reti con lo stesso SSID e la stessa password, “fondendo” le due reti in una; saranno poi router/access point e dispositivo a mettersi d’accordo sulla frequenza operativa.

Nel caso in cui le reti associate alle singole bande presentino nomi diversi, il dispositivo identificherà la rete come con “compatibilità limitata”: a questo punto, trova il nome della rete a 5 GHz corrispondente e chiede all’utente se vuole connettersi ad essa per una migliore compatibilità, tramite una finestra pop-up.

Nel caso in cui l’utente selezioni “OK”, l’iPad Pro M2 si collegherà alla rete 5 GHz senza i vantaggi del Wi-Fi 6E. Nel caso in cui l’utente selezioni “Non adesso”, il dispositivo continuerà ad utilizzare la rete Wi-Fi 6E ma l’esperienza complessiva potrebbe risentirne.

A questo punto, l’iPad Pro M2 mostrerà una ulteriore finestra pop-up che ricorderà all’utente di aggiornare il proprio router per utilizzare un nome unico per le reti delle varie bande, rimandando anche (tramite il pulsante “Scopri di più”) ad un’altra pagina sul supporto che spiega le impostazioni consigliate per router e punti d’accesso Wi-FI.

Infine, il documento si conclude con la spiegazione su come disattivare la modalità Wi-Fi 6E sugli iPad Pro M2, utile nel caso in cui si verifichino problemi con l’utilizzo della rete.

Per farlo, basterà seguire il percorso “Impostazioni > Wi-Fi”, effettuare un tap sulla rete a cui il dispositivo e connesso, effettuare un tap su “Modalità Wi-Fi 6E” e, infine, toccare “Disattiva”. Apple ricorda che questa impostazione viene visualizzata unicamente per le reti Wi-Fi 6E che sfruttano un unico SSID per tutte le bande.

Iniziano le vendite degli iPad Pro M2 e degli iPad di decima generazione

Intanto ieri, mercoledì 26 ottobre, sono ufficialmente iniziate le vendite per i nuovi iPad Pro M2 (sia da 11 che da 12,9 pollici) e per iPad di decima generazione, che come anticipato sono presentati lo scorso 18 ottobre e che da allora risultavano disponibili al pre-ordine.

La novità principale dei nuovi iPad Pro M2, che sono praticamente identici ai modelli 2021, risiede nel chip Apple Silicon M2, che mette a disposizione degli utenti un vero e proprio concentrato di potenza, alzando ulteriormente l’asticella in termini di prestazioni. Ad alzarsi, tuttavia, è anche l’asticella del prezzo che, rispetto ai predecessori con chip Apple Silicon M1, cresce di 270 euro per il modello da 11 pollici e di 250 euro per il modello da 12,9 pollici.

Oltre che sul sito ufficiale e presso i principali rivenditori, entrambi i modelli di iPad Pro M2 sono acquistabili su Amazon, venduti e spediti direttamente dal colosso dell’e-commerce, in tutti i tagli di memoria (dal 128 GB al 2 TB) e in entrambe le varianti di connettività (Wi-Fi o Wi-Fi + Cellular), con disponibilità immediata:

Come detto, anche l’iPad di decima generazione, totalmente rinnovato rispetto alla generazione precedente, è in vendita ufficialmente da ieri. Il tablet ora offre un design più in linea con gli altri modelli della gamma, perde l’iconico tasto home ma guadagna un display più ampio, una porta USB-C e, per la prima volta per il modello d’ingresso della gamma iPad, il supporto alle reti 5G, grazie al chip Apple A14 Bionic, lo stesso che spingeva gli iPhone 12 del 2020.

Oltre che sul sito ufficiale e presso i principali rivenditori, iPad di decima generazione è acquistabile su Amazon, venduto e spedito direttamente dal colosso dell’e-commerce, in tutti i tagli di memoria (64 o 256 GB) e in entrambe le varianti di connettività (Wi-Fi o Wi-Fi + Cellular), con disponibilità immediata:

