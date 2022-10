Pare che Apple abbia in programma per il prossimo anno di lanciare un nuovo modello di iPad che probabilmente non si caratterizzerà per la trasportabilità e la maneggevolezza: il tablet in questione, infatti, dovrebbe vantare un display con una diagonale di ben 16 pollici.

Nel caso in cui tale indiscrezione, diffusa da The Information, dovesse rivelarsi fondata, ci troveremmo di fronte al modello di iPad più grande mai lanciato (allo stato attuale questo titolo spetta all’iPad Pro, che può contare su uno schermo da 12,9 pollici).

Cosa sappiamo del nuovo modello di iPad

Ovviamente, date le dimensioni più che generose del display, un tablet di questo genere non sarebbe tanto dedicato all’utente “normale” quanto invece a chi lavora in modo professionale nel settore della creatività: gli artisti grafici e i designer, tanto per fare un paio di esempi, sono delle categorie che potrebbero trovare di grande comodità un dispositivo di questo tipo.

Purtroppo il report in questione non ci fornisce dettagli sulle altre possibili caratteristiche di questo nuovo device, il cui lancio dovrebbe avere luogo nel quarto trimestre del prossimo anno.

Questa non è, ad ogni modo, la prima volta che si diffondono in Rete delle indiscrezioni secondo cui il colosso di Cupertino starebbe valutando l’ipotesi di lanciare nuovi modelli di iPad che potrebbero rendere meno netti i confini tra tablet e laptop.

Resta da capire quanto un dispositivo di questo tipo, sicuramente dedicato ad un’utenza di nicchia, possa avere un senso dal punto di vista commerciale per il colosso statunitense e ciò anche considerando il prezzo a cui potrebbe essere proposto, senza dubbio molto elevato (tanto per farsi un’idea, l’iPad Pro da 12,9 pollici parte da 1.469 euro).

Probabilmente nelle prossime settimane emergeranno ulteriori indiscrezioni al riguardo. Basta avere un po’ di pazienza.

