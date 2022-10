TikTok offre già da tempo dei giochi all’interno della piattaforma, ma in modo limitato e in sordina, tuttavia ora la società sembra essere vicinissima ad annunciare ufficialmente il suo ingresso in questo profittevole settore.

Il Financial Times riporta che TikTok dovrebbe fare un importante annuncio all’inizio della prossima settimana per lanciare una nuova sezione dedicata ai giochi all’interno della piattaforma.

Secondo quanto riportato da alcune persone che hanno familiarità con i piani della società, gli utenti potrebbero accedere ai giochi tramite un pulsante nella home page e la sezione offrirebbe una serie di titoli per dispositivi mobili supportati da annunci e acquisti in-app.

Il Financial Times fa notare che il mese scorso TikTok ha nominato l’ex Intel system Architect Assaf Sagyun a capo della divisione giochi e che il dirigente non ha nascosto che l’argomento era di notevole interesse per la società.

Assaf Sagy ha affermato con entusiasmo che TikTok e i giochi sono fatti l’uno per l’altro, poiché il social ha ampiamente dimostrato il suo potenziale nell’aiutare i consumatori a scoprire ciò che è divertente, di valore e popolare.

Il lancio di TikTok Gaming dovrebbe avvenire il 2 novembre

TikTok dovrebbe annunciare la novità in un evento speciale programmato per il 2 novembre soprannominato “TikTok Made Me Play It” e si mormora che potrebbero essere presenti relatori di società partner del settore videoludico del calibro di Electronic Arts, 2K, VNG Corporation, NetEase Games e Homa.

Sembra quindi che TikTok sia decisa a entrare di prepotenza nel mercato videoludico, laddove realtà colossali come Google hanno fallito.

