Apple ha da poco avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per i vecchi iOS 15 e iPadOS 15, con l’obiettivo di implementare importanti aggiornamenti di sicurezza sui dispositivi che non sono aggiornabili ad iOS 16 e iPadOS 16 o sui dispositivi di coloro che non hanno ancora voluto aggiornare al nuovo sistema operativo.

I nuovi iOS 15.7.1 e iPadOS 15.7.1 arrivano a due settimane esatte di distanza dal precedente aggiornamento; trattandosi di un aggiornamento legato alla sicurezza, l’installazione è fortemente consigliata per tutti (anche dalla stessa casa madre).

iOS 15.7.1 e iPadOS 15.7.1 disponibili per tutti

A pochi giorni dal rilascio delle nuove versioni stabili di tutti i sistemi operativi più recenti, il colosso di Cupertino ha rilasciato un nuovo aggiornamento in versione stabile per due dei sistemi operativi della generazione precedente, ovvero iOS 15 e iPadOS 15. Nello specifico, si tratta di iOS 15.7.1 e iPadOS 15.7.1 e la nuova build è la 19H117, diversa da quella che era stata rilasciata una decina di giorni fa (build 19H115) in veste di Release Candidate e che aveva creato problemi con il Face ID su alcuni iPhone.

Questi due aggiornamenti forniscono importanti aggiornamenti di sicurezza e vanno a correggere alcuni bug presenti in iOS 15.7 e iPadOS 15.7, versioni che erano state rilasciate lo scorso 12 settembre, che arrivano su tutti gli iPhone e iPad che sono stati tagliati fuori dal supporto con iOS 16 e iPadOS 16 (ovvero iPhone 6s/6s Plus, iPhone SE 2016, iPhone 7/7 Plus e sugli iPad Air 2 e iPad mini 4) o sui dispositivi degli utenti che hanno scelto di non aggiornare, per il momento, i propri dispositivi compatibili.

Le note di rilascio non indicano la presenza di nuove funzionalità ma la cosa è normale se pensiamo che il colosso di Cupertino è, ormai da mesi, concentrato totalmente sul continuo sviluppo delle nuove versioni: attualmente, infatti, è appena iniziato il nuovo ciclo di sviluppo in anteprima che culminerà con il rilascio di iOS 16.2 e iPadOS 16.2 (attesi per il mese di dicembre).

Come aggiornare iPhone e iPad a iOS e iPadOS 15.7.1

Per installare questo importante aggiornamento di sistema, fortemente consigliato anche dalla stessa Apple, basterà seguire il percorso “Impostazioni > Generali > Aggiornamento Software” ed effettuare un tap su “Scarica e installa”.

Va segnalato che l’aggiornamento è disponibile anche per gli utenti in possesso di modelli aggiornabili ad iOS e iPadOS 16.1 ma che hanno scelto di non aggiornare, per il momento il proprio dispositivo: ad essi, Apple consente di scegliere ancora una volta tra l’installazione di iOS 16.1/iPadOS 16.1 e l’installazione iOS 15.7.1/iPadOS 15.7.1, al pari di quanto fatto con il rilascio di iOS 16 che veniva proposto agli utenti come scelta alternativa rispetto ad iOS 15.7, aggiornamento che veniva segnalato in automatico.

Coloro che non vogliono ancora aggiornare ad iOS 16 o iPadOS 16 il proprio dispositivo, devono disabilitare gli aggiornamenti automatici di sistema. Per farlo, basterà seguire il percorso “Impostazioni > Generale > Aggiornamento Software > Aggiornamenti automatici” e disabilitare le impostazioni “Scarica aggiornamenti iOS” e “Installa aggiornamenti iOS”.

