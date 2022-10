Ieri la casa automobilistica cinese Xpeng ha tenuto il suo evento annuale 1024 Tech Day per fare il punto sui progressi tecnologici dell’azienda in vari ambiti, un po’ come ci ha abituati Tesla con i suoi eventi AI Day.

La società ha parlato principalmente di guida autonoma, robotaxy, intelligenza artificiale, animali domestici robot, nonché del suo velivolo elettrico a decollo verticale eVTOL.

Xpeng mostra i suoi progressi in ambito robotica, guida autonoma, auto volanti e altro

Durante l’evento Xpeng ha presentato l’ultima versione del suo sistema di guida autonoma XNGP che è stato migliorato con due scanner Lidar, varie telecamere ad alta risoluzione e il nuovo software XNet basato sull’IA e sull’apprendimento autonomo.

L’azienda intende utilizzare il sistema XNGP su una flotta di robotaxi basati sul SUV elettrico G9 che entrerà in servizio in Cina.

XPeng ha anche svelato una versione evoluta del suo Pony robot che ora assomiglia a un cane dotato di una maggiore libertà di movimento, attuatori più potenti e precisi e una migliore efficienza energetica.

La star dello show è stata la nuova generazione di “auto volante” eVTOL che prende spunto dai droni. L’avveniristico veicolo ibrido si è evoluto sia in termini di prestazioni che di affidabilità e sicurezza durante la guida su strada e in aria.

