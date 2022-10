Nel corso dell’evento Tesla AI Day un compiaciuto Elon Musk ha presentato l’atteso primo prototipo del suo robot umanoide Optimus, inoltre la conferenza ha abbracciato anche altre tecnologie care all’azienda come la guida autonoma e i supercomputer.

Tesla Optimus si presenta al mondo

L’evento è iniziato con il piatto forte, ovvero l’entrata sul palco del robot umanoide di Tesla che ha salutato il pubblico sulle sue gambe, seguito da alcuni video che mostrano Optimus indaffarato in compiti elementari come annaffiare le piante e consegnare pacchi all’interno degli uffici dell’azienda.

Musk ha sottolineato la volontà di rendere Optimus un compagno utile nella vita quotidiana e per questo il più possibile simile a un essere umano, inoltre ha rivelato che la società punta a lanciare sul mercato il robot entro 5 anni a un prezzo inferiore ai 20.000 dollari.

Il robot eredita molte delle tecnologie applicate sulle vetture elettriche della casa automobilistica americana, come il pacco batterie, il sistema di raffreddamento e l’intelligenza artificiale.

La guida autonoma di Tesla ha compiuto importanti progressi

Durante l’evento Tesla ha affrontato anche il tema della guida autonoma, spiegando che seppur in forte ritardo sulle tempistiche annunciate il progetto sta evolvendo.

I progressi compiuti riguardano principalmente la mappatura tridimensionale dell’ambiente, la capacità di catalogare le informazioni raccolte e l’accuratezza nella capacità di leggere le situazioni e reagire di conseguenza, ma Elon Musk non ha voluto azzardare tempistiche in merito a quando la tecnologia potrebbe diventare disponibile.

Il supercomputer Dojo di Tesla arriverà agli zettaFLOPS

Durante l’evento la società ha anche parlato del supercomputer Dojo, anch’esso evoluto rispetto a quanto visto l’anno scorso grazie a un nuovo sistema di apprendimento basato sull’intelligenza artificiale a diffusione stabile che ora permette al computer di svolgere le stesse operazioni in una settimana anziché in alcuni mesi.

Tesla ha dimostrato i progressi di Dojo con una video simulazione che mostra il pickup Tesla Cybertruck e il camion Tesla Semi che si muovono in completa autonomia sulla superficie di Marte.

Il supercomputer Dojo attualmente è capace di immagazzinare 30 milioni di gigabyte di filmati e tra qualche mese sarà in grado di arrivare nell’ordine di grandezza degli zettaFLOPS in quanto a numero di operazioni in virgola mobile eseguite in un secondo.

Elon Musk ha affermato che l’intelligenza artificiale rappresenta uno dei fattori chiave per il futuro di Tesla e che pertanto assumerà sempre più figure qualificate in questo ambito, inoltre il CEO dell’azienda ha confermato che ci sarà un evento AI Day all’anno e ha rivelato che sta pensando anche di realizzare un podcast per parlare più frequentemente dei progressi e delle ambizioni della società. Qui sotto trovate il video completo dell’evento Tesla AI Day.