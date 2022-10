A meno di due mesi dal lancio di Notebook Pro 120G, Xiaomi torna a lanciare un nuovo notebook, un ultrabook per la precisione, il più sottile realizzato finora dal produttore. La conferma arriva da Xiaomi, che su Weibo ha annunciato che presenterà Xiaomi Book Air 13, così si chiama, fra una manciata di ore: dopodomani, 27 ottobre alle 13:00 italiane.

Cosa sappiamo di Xiaomi Book Air 13

Sappiamo che è spesso 13 mm, e che, grazie all’immagine ufficiale che vedete in copertina, ha una porta Thunderbolt/USB C sul lato destro, una colorazione che dà sull’oro e una cerniera che permette allo schermo di essere aperto fino a 180°. Ma a parte queste poche informazioni ufficiali desunte dal teaser, ne conosciamo delle altre provenienti da JD, una delle piattaforme di e-commerce cinesi più note.

Sulla base di quanto ivi riportato, Xiaomi Book Air 13 dovrebbe far vanto di un display OLED da 13,3 pollici con una risoluzione di 2880 x 1800 pixel, quindi con un rapporto di aspetto di 16:10. Sotto il cofano dovrebbero trovar posto poi i processori Intel Core di 12esima generazione U (i5 e i7), affiancati a memorie RAM di tipo LPDDR5.

A parte le porte Thunderbolt, che dovrebbero essere due, non è emerso altro al momento. Ma basta pazientare qualche ora ormai, la presentazione di Xiaomi Book Air 13 è in programma per giovedì 27 ottobre 2022 alle ore 13:00 italiane.

