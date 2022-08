Oggi Xiaomi ha presentato in India un nuovo portatile, Xiaomi Notebook Pro 120G. È un prodotto di fascia media che si presenta con uno schermo da 14 pollici con rapporto di forma 16:10, con una risoluzione 2,5K e con frequenza d’aggiornamento di 120 Hz. A bordo ci sono le CPU Intel Core i5 di dodicesima generazione (serie H) che lavorano in combinazione con la scheda grafica NVIDIA GeForce MX550 (nella versione 120G). Ma scopriamo insieme tutti i dettagli, le immagini e i prezzi di questo nuovo notebook di Xiaomi.

Le specifiche di Xiaomi Notebook Pro 120G

Comprese le caratteristiche principali di Xiaomi Notebook Pro 120G riportate a cappello, andiamo a esaminare in dettaglio cosa ci riserva questo nuovo portatile cinese, che non escludiamo possa arrivare in futuro anche sul nostro mercato.

Xiaomi chiama lo schermo Mi TrueLife Display, un pannello da 14″ di diagonale con risoluzione 2,5K (2560 x 1600 pixel) con densità di 215 PPI, rapporto d’aspetto di 16:10, refresh rate personalizzabile (fra 60, 90 e 120 Hz), copertura dello spazio colore sRGB del 100%, delta E inferiore a 1,5, DC Dimming e certificazione TUV per la luce blu (qui ci sono alcuni consigli per proteggere la vista da computer e smartphone).

Sotto il cofano, come anticipato, Xiaomi Notebook Pro 120G cela un processore Intel Core i5-12450H, affiancato a una GPU NVIDIA GeForce MX550, in alternativa alla Intel UHD Graphics integrata nei processori Intel di dodicesima generazione (per il modello Xiaomi Notebook Pro 120). Lato memorie ci sono 16 GB di RAM LPDDR5 a 5200 Mhz Dual Channel, e 512 GB di SSD PCIe Gen 4.

Per il resto, vale la pena menzionare la presenza di Windows 11, della connettività Wi-Fi 6 dual band, del Bluetooth 5.2, di una porta USB C 3.2 Gen 2 (oltre a una porta Thunderbolt 4, una USB 3.1 Gen 1 di tipo A, una HDMI 2.0 e un ingresso combo jack audio da 3,5 mm). C’è anche il lettore di impronte digitali che supporta Windows Hello posto nel tasto d’accensione, una tastiera retroilluminata a 3 livelli con corsa dei tasti di 1,3 mm, una webcam da 720p e due altoparlanti stereo da 2 W cadauno.

La batteria di Xiaomi Notebook Pro 120G, infine, è da 56 Wh e supporta la ricarica tramite porte USB C e Thunderbolt 4. Si ricarica del 50% in 35 minuti. Mancano all’appello solo le dimensioni e il peso (1,4 kg): questo portatile è costruito in alluminio ed è largo 315,6 mm, profondo 220,4 mm e spesso 15,9 mm.

Prezzi e disponibilità di Xiaomi Notebook Pro 120G

Xiaomi Notebook Pro 120G è stato presentato oggi, 30 agosto 2022, sul mercato indiano, dove sarà in vendita a partire dal 20 settembre a 74.999 rupie indiane, circa 940 euro al cambio attuale. La versione priva della scheda grafica NVIDIA GeForce MX550 costa invece 69.999 rupie indiane, circa 877 euro ad oggi.

Per il momento, non abbiamo informazioni riguardo un’eventuale commercializzazione italiana, ma vi terremo aggiornati nel caso in cui emergano delle novità.

