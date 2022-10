Nonostante la battuta di arresto per quanto riguarda la tentata espansione nel mercato cinese, l’azienda di Elon Musk SpaceX non si abbatte di certo, e annuncia un nuovo servizio per portare internet satellitare sugli aerei di linea: Starlink Aviation.

Starlink Aviation promette fino a 350 Mbps per aereo, a partire dal 2023

Le intenzioni dell’azienda erano chiare fin dal 2021, quando SpaceX presentò una richiesta alla Federal Communication Commission per autorizzare l’utilizzo di Starlink su piattaforme mobili; lo stesso Musk allora precisò le aree di interesse della richiesta, ovvero aerei, navi, grandi camion e camper. Di recente la FCC ha accordato all’azienda il permesso di utilizzare Starlink sulle piattaforme di cui sopra, dando così il via libera anche al servizio di cui vi parliamo oggi.

With Starlink, passengers will be able to access high-speed, low-latency internet from the moment they walk on their plane → https://t.co/bcn8jvpKgi pic.twitter.com/mDDQou1ZA3 — SpaceX (@SpaceX) October 19, 2022

Come potete vedere, la compagnia ha ufficialmente annunciato il nuovo servizio, in arrivo nel 2023, che consentirà ai passeggeri di avere accesso a internet in volo ad alta velocità e bassa latenza con connettività in tutto il mondo. Sul sito ufficiale, l’azienda dichiara come Starlink sia in grado di fornire ad ogni aereo una connessione fino a 350 Mbps, permettendo così a tutti i passeggeri di accedere contemporaneamente ai servizi di streaming; inoltre grazie alla latenza di soli 20 ms, i passeggeri saranno in grado di svolgere tutta una serie di attività che prima non erano possibili in volo, come effettuare videochiamate, giocare online, utilizzare reti private virtuali e qualsiasi altra attività che necessiti di una trasmissione dati ad alta velocità.

Per quel che concerne la copertura, forte di essere la costellazione satellitare più grande al mondo, Starlink è in grado di garantire la connessione su qualsiasi rotta di volo, in ogni parte del globo; considerando infatti che i satelliti si muovono nell’orbita terrestre bassa, ci sarà sempre nelle vicinanze un satellite in grado di fornire un segnale forte agli aerei in volo.

Come già detto il servizio, o meglio le prime consegne delle apparecchiature necessarie alla fruizione, avverranno nel 2023 e sono già diverse le compagnie aeree che si stanno attivando in questa direzione; inoltre l’antenna phased array oltre a consentire nuovi livelli di affidabilità, ridondanza e prestazioni, può essere installata facilmente e in tempi brevi.

