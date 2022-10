Stando a quanto sostenuto da un report di CNN, SpaceX, l’azienda aerospaziale statunitense fondata da Elon Musk, sembra abbia comunicato, nella forma di una lettera inviata l’8 settembre, al Dipartimento di Difesa degli Stati Uniti di non poter più finanziare il servizio Starlink in Ucraina e che sia il Pentagono stesso a farlo.

Più precisamente, nella lettera l’azienda sostiene di “non essere in grado di donare ulteriori terminali all’Ucraina o finanziare i terminali già esistenti per un periodo di tempo indefinito“.

Starlink in Ucraina costa troppo per SpaceX, la richiesta di Elon Musk

L’iniziativa, indubbiamente lodevole, era partita nel mese di marzo – nelle fasi iniziali del terribile conflitto – con l’obiettivo di fornire all’Ucraina antenne e altri dispositivi per potersi collegare a Starlink, il servizio di SpaceX grazie al quale connettersi a internet tramite satellite, si è rivelata uno strumento fondamentale per il mantenimento delle vie di comunicazione essenziali non solo per il governo ucraino e l’esercito stesso ma anche per i civili e le organizzazioni non governative del Paese.

Peraltro, la strategia di guerra russa ha preso di mira, fin dall’inizio, le reti di comunicazioni ucraine con l’obiettivo di isolare la nazione. Tale tattica ha incontrato gravi difficoltà nella sua attuazione anche, e soprattutto, grazie all’implementazione del servizio Starlink.

Elon Musk ha tenuto inoltre a precisare che attualmente i terminali Starlink attivi sul suolo ucraino ammontano a 25 mila unità.

Come sostenuto nella lettera al Pentagono, l’azienda non potrà coprire i costi del servizio i quali dovrebbero attestarsi sui 120 milioni di dollari soltanto per riuscire a garantire la continuità del servizio fino a fine anno con dei costi che dovrebbero raggiungere i 410 milioni di euro nel 2023.

Fino a oggi il governo statunitense, inglese e polacco hanno contribuito a una parte dei costi di mantenimento di Starlink; un impegno evidentemente ritenuto ancora insufficiente dall’azienda di Musk che attualmente sta finanziando circa il 70% dei costi totali per il servizio di connettività satellitare sul suolo ucraino.

