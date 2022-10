Nel corso di un’intervista rilasciata la scorsa settimana a The Financial Times, Elon Musk ha reso noto che esponenti del Governo cinese gli hanno chiesto espressamente di negare l’accesso a Starlink nel Paese asiatico.

Stando a quanto ha spiegato il CEO di Tesla e SpaceX, la Cina non ha gradito il recente lancio di Starlink in Ucraina e ha chiesto garanzie affinché la stessa cosa non avvenga anche nel suo territorio.

Starlink probabilmente non sbarcherà in Cina

Elon Musk non ha reso noto se abbia deciso di accogliere la richiesta di Pechino ma, stando a quanto si apprende dalla mappa dei servizi di Starlink (trovate la pagina dedicata seguendo questo link), al momento non sembra vi siano piani per la distribuzione del servizio in Cina mentre Paesi vicini, come Taiwan, Mongolia e Vietnam, sono elencati come “in attesa della necessaria approvazione normativa”.

Ricordiamo che Starlink è la prima e più grande costellazione di satelliti che utilizza un’orbita terrestre bassa, in modo da poter fornire Internet a banda larga a una velocità che sia in grado di supportare lo streaming, i giochi online, le videochiamate e altri servizi. L’ambizioso obiettivo è quello di riuscire a garantire Internet ad alta velocità e bassa latenza agli utenti di tutto il mondo, a prescindere da dove si trovino.

Offrendo una connessione a Internet che aggira i fornitori di servizi convenzionali, Starlink è presto divenuto un servizio molto popolare in determinati Paesi, in quanto consente di aggirare la censura basata sulla Rete (per esempio, è stato sfruttato di recente in Iran).

Proprio per questo motivo, Starlink non è visto di buon occhio dal Governo cinese, che opera sulle informazioni che circolano in Rete un controllo capillare e non intende rinunciare a tale prerogativa.

Sarà interessante scoprire se Elon Musk deciderà di accontentare la richiesta di Pechino. Difficilmente il CEO di Tesla vorrà incorrere nelle ire del Governo di cinese: la sua azienda, infatti, ha un enorme giro di affari nel Paese asiatico e il rischio di ripercussioni notevoli è piuttosto elevato.

