Siete appassionati di retro gaming e state cercando il modo di poter condividere questa passione con amici e parenti, coinvolgendoli in partite interminabili davanti alla TV? Con l’offerta di TomTop che vi segnaliamo oggi potete soddisfare questa voglia spendendo una cifra decisamente ridotta, di poco superiore ai 30 euro.

X1 Wireless Game Console

Quello che salta subito all’occhio di questa console sono le dimensioni decisamente compatte. Niente box enormi o ingombranti, piene di cavi, ma una semplice chiavetta da collegare alla porta HDMI (anche con la prolunga presente in confezione) e due controller wireless che potete nascondere in un cassetto quando non li utilizzate.

Sulla chiavetta sono presenti, oltre al connettore HDMI, una porta microUSB per l’alimentazione, una porta USB Type-A per inserire il ricevitore wireless dei joypad (tutto incluso nella confezione di vendita) e uno slot microSD per installare nuovi giochi. Nella confezione di vendita è già inclusa una scheda da 64 GB con oltre 10.000 titoli da utilizzare subito.

La console X1 supporta numerosi emulatori, che permettono quindi di utilizzare titoli di diverse generazioni, dai vecchi coin-op di MAME ai giochi per console come GameBoy, GameBoy Color, Super Nintendo o PlayStation. Va detto che per essere in regola dal punto di vista legale dovete possedere i titoli emulati, pena sanzioni nel caso di controlli.

I controller ricordano in tutto e per tutto quelli delle prime PlayStation, con tasti dorsali, doppio stick analogico, d-Pad digitale e sette tasti frontali. È possibile scaricare ulteriori giochi direttamente dal dispositivo, memorizzare i record e salvare le partite così da riprenderle nel caso diventassero troppo lunghe.

Tutto questo al prezzo di soli 30,83 euro, cifra che include IVA, spese di spedizione ed eventuali dazi doganali che dovessero essere aggiunti al momento dell’arrivo del prodotto in Italia, senza quindi la possibilità di spiacevoli (e costose) sorprese. Potete acquistare X1 Wireless Game Console su TomTop utilizzando il link sottostante.

La piccola console è anche un’ottima idea regalo, viste le prossime festività natalizie, con l’occasione di rivivere i giochi del passato, soprattutto se avete qualche primavera in più sulle spalle.

Acquista X1 Wireless Game Console su TomTop

Informazione Pubblicitaria