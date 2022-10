È di oggi la notizia della compatibilità di Strava con gli wearable di Huawei. La celebre app dedicata agli sportivi, una sorta di social utilizzato soprattutto da ciclisti, podisti e appassionati di attività all’aria aperta in cui gli utenti condividono i propri allenamenti, le gare e quant’altro, è ora integrato direttamente sull’app companion Huawei Health. Tale supporto permette in sostanza di caricare direttamente i propri dati sul proprio profilo Strava senza ulteriori vie traverse.

Huawei Health ora è compatibile con Strava

Dunque a partire da oggi, chiunque utilizzi uno smartwatch e smartband compatibile con l’app Huawei Health ha a disposizione anche l’integrazione con Strava. Ciò vuol dire che i propri dati sulle prestazioni sportive, quindi qualsiasi attività registrata con il proprio dispositivo su tale app è trasferibile direttamente sull’account personale di Strava.

HUAWEI Health continua a essere la piattaforma scelta dai nostri utenti wearable per monitorare in modo completo le loro attività sportive e per il controllo della salute. Tuttavia, riconosciamo la popolarità di Strava, in particolare per l’importanza della condivisione dei propri progressi con una community di appassionati. Siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti più opzioni di scelta e flessibilità e di far conoscere agli utenti Strava i numerosi vantaggi della tecnologia wearable di Huawei. Siamo lieti di fare un altro passo avanti costruendo un’ampia community di utenti dediti al fitness e alla salute in tutto il mondo ha commentato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager di Huawei Consumer Business Group.

Come sincronizzare le attività su Strava da Huawei Health

Ciò detto, due parole per chiarire meglio come funziona la sincronizzazione dei dati di Huawei Health con il proprio profilo Strava e come servirsene, in caso di problemi. Appurato che sul proprio smartphone sia installata la versione più recente di Health, è necessario accedere alla sezione “Scopri” e cliccare sul banner di Strava per collegare i due servizi coi relativi account.

In caso di malfunzionamenti, sempre dall’app Health, Huawei consiglia di accedere alla pagina “Gestione della privacy” dalla sezione “Personale”. Da qui bisogna selezionare “Condivisione e autorizzazione dei dati” e quindi selezionare “Strava” > “Connetti a Strava”. Si verrà a questo punto reindirizzati sul sito web relativo da cui inserire le proprie credenziali di accesso e procedere con l’autorizzazione dell’app Huawei Health cliccando su “Autorizza” dalla pagina relativa.

In copertina Huawei Watch GT Runner

