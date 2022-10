iPhone 14 guida le offerte Tech Weeks, disponibili su eBay come “risposta” al nuovo Amazon Prime Day autunnale. Gli sconti si spingono fino al 60% e permettono di sfruttare la spedizione gratuita su centinaia di prodotti: andiamo insieme a scoprire alcune delle proposte più interessanti.

Fino al 60% di sconto con le offerte Tech Weeks

Le offerte Tech Weeks di eBay sono particolarmente numerose e toccano moltissimi prodotti tech, compresi PC, notebook, smartphone (Android e iOS), fotocamere, wearable, tablet e così via. Tra queste spicca sicuramente quella riguardante iPhone 14, uno degli ultimi arrivati di casa Apple, ma le proposte toccano centinaia di altri dispositivi.

Qui sotto potete trovare una selezione di alcune delle offerte più interessanti dell’iniziativa Tech Weeks di eBay:

Offerte iPhone e altri smartphone

Altre offerte Tech Weeks

Queste erano solo alcune delle offerte Tech Weeks disponibili su eBay in questi giorni. Per scoprire tutti gli sconti del sito potete seguire il link qui in basso. Per non rimanere mai indietro con le occasioni del momento, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram Prezzi.tech.

