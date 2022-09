Nelle scorse ore il team di Nothing ha deciso di stuzzicare la curiosità di appassionati di tecnologia e addetti ai lavori svelando i suoi nuovi auricolari, che sul mercato arriveranno con il nome di Ear Stick.

Al momento si conoscono pochi dettagli su queste nuove cuffie true wireless di Nothing, che avranno il compito di succedere a quelle lanciate dal produttore lo scorso anno con il nome di Nothing Ear (1).

Cosa sappiamo al momento di Nothing Ear Stick

In particolare, il produttore ha pubblicato su Twitter alcune foto che mostrano la nuova custodia di ricarica per gli auricolari, che sembra utilizzare un design cilindrico (simile a quello di un comune rossetto).

Stando a quanto si apprende, i nuovi auricolari verranno lanciati entro la fine dell’anno e il team di Nothing ci tiene a precisare che grande importanza avrà proprio la custodia di ricarica.

Per quanto riguarda gli auricolari, nei mesi è emerso che le nuove cuffie dovrebbero avere molte analogie con Nothing Ear 1 a livello di funzionalità e design, senza tuttavia presentare i gommini in silicone.

Secondo alcune indiscrezioni il produttore avrebbe dovuto lanciare Nothing Ear Stick insieme a Nothing Phone (1) ma probabilmente ancora non erano pronti.

Il produttore ha reso noto che i suoi nuovi auricolari saranno “leggeri come una piuma” e potranno contare su un “design ergonomico estremamente confortevole” che è “modellato sulle orecchie dell’utente”.

Ovviamente il team di Nothing si è soffermato anche sulla custodia di ricarica, che viene definita “unica” e “ispirata alle classiche forme cosmetiche… formata in modo compatto per scivolare semplicemente nelle tasche”.

Se l’obiettivo del produttore era quello di generare un po’ di curiosità, probabilmente è stato centrato.

Il lancio di Nothing Ear Stick è in programma entro la fine del 2022 ma nel giro di qualche settimana dovrebbero emergere nuovi dettagli su caratteristiche e prezzo. Basta avere un po’ di pazienza.

