A distanza di un paio di settimane dal lancio delle K60 PRO TKL e K70 PRO (di cui abbiamo già pubblicato la recensione), nella giornata di oggi Corsair presenta sul mercato italiano la nuova K100 AIR Wireless.

Parliamo di una tastiera meccanica di fascia medio-alta, che si configura come prodotto adatto sia per il gaming che per il lavoro o per le altre attività quotidiane, per via di un design abbastanza sobrio e per una sottigliezza del telaio da riferimento (il produttore la definisce come la più sottile di sempre). Ma scopriamone le peculiarità e i dettagli.

Caratteristiche tecniche della tastiera meccanica Corsair K100 AIR Wireless

11 mm è lo spessore di questa tastiera da gaming (e non solo) di casa Corsair, un dettaglio nient’affatto da poco considerando la versatilità di cui fa vanto. Il telaio in alluminio spazzolato è garanzia di resistenza e rigidezza, qualità che in un prodotto tanto sottile fanno la differenza, specie nelle sessioni di gioco più concitate.

Corsair K100 AIR Wireless è una tastiera meccanica dotata di switch meccanico-tattili Cherry MX Ultra Low Profile che, nonostante una distanza di attuazione di appena 0,8 mm, offrono un feedback appagante e iper-reattivo (parola del produttore). Presente la retroilluminazione RGB, completamente personalizzabile e gestibile con effetti e profili diversi (fino a un massimo di 20), dal software iCUE, da cui rimappare i tasti, programmare le macro e sincronizzare il sistema RGB Corsair per intero.

Discorso connettività, questa tastiera offre connessioni ultraveloci SLIPSTREAM WIRELESS o Bluetooth a bassa latenza (associabile fino a un massimo di tre dispositivi diversi), connessioni alternabili premendo un tasto e protette dalla crittografia AES a 128 bit. Non manca la possibilità di collegare la tastiera al computer (PC o al Mac che sia) tramite USB, scelta che dà accesso a un hyper-pooling a 8.000 Hz, merito della tecnologia hyper-processing AXON di Corsair.

La batteria della tastiera Corsair K100 AIR Wireless promette fino a 50 ore di autonomia con la retroilluminazione RGB attivata, qualora spenta le ore salgono a 200.

Corsair K100 AIR Wireless: prezzi e disponibilità in Italia

La tastiera meccanica Corsair K100 AIR Wireless è stata presentata sul mercato globale e italiano oggi, dove arriva a un prezzo di listino pari a 299,99 euro. Per acquistarla, potendo scegliere fra il layout italiano e quello nordamericano, c’è la pagina web del sito ufficiale di Corsair, ma non escludiamo possa arrivare presto anche presso rivenditori di terze parti, come Amazon (la pagina prodotto c’è già, nonostante nel momento in cui scriviamo risulti Attualmente non disponibile).

Forse ti sei perso: le migliori tastiere del mese (meccaniche e non), la nostra selezione