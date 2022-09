Corsair ha da poco annunciato una nuova tastiera opto-meccanica che offre l’esperienza gaming del modello K60 PRO in un design compatto in quanto privo del tastierino numerico.

La nuova tastiera di Corsair K60 PRO KTL è munita di switch opto-meccanici ultra veloci CORSAIR OPX e registrazione rapida degli input grazie alla ridotta distanza di attuazione di solo 1 mm.

Ora i giocatori possono sfruttare i vantaggi degli switch CORSAIR OPX utilizzando la rinomata K70 PRO SERIES nelle colorazioni nera o bianca, inoltre ora è disponibile una versione in colorazione completamente bianca della tastiera meccanica K70 PRO MINI WIRELESS con fattore di forma 60%.

Oltre agli switch ottici garantiti per 150 milioni di battute, la tastiera K60 PRO TKL include tutte le caratteristiche distintive di una tastiera gaming ad alte prestazioni.

Il prodotto include un pratico cavo USB Type-C in grado di assicurare un Hyper-polling a 8.000 Hz, per input di livello superiore ed è dotata non solo di resistenti keycap in policarbonato, che offrono un’illuminazione RGB per singolo tasto, ma anche di pratici tasti di scelta rapida ideali per controllare contenuti multimediali, volume e funzioni integrate.

Il potente e versatile software CORSAIR iCUE permette di personalizzare l’illuminazione RGB, mappare i tasti, programmare macro e integrare l’illuminazione sincronizzata per una selezione di giochi.

Anche nel modello K70 PRO OPX, disponibile in un elegante design in colorazione bianca oppure nera, sono presenti gli switch CORSAIR OPX, inoltre la tecnologia Hyper-Processing AXON trasmette feedback tattili fino a 8 volte più velocemente delle tastiere gaming standard. Uno switch dedicato alla modalità torneo e varie funzionalità professionali fanno della K70 PRO OPX la tastiera ideale per trionfare nelle competizioni più agguerrite.

Disponibilità e prezzi delle tastiere Corsair K60 PRO TKL e K70 PRO Mini Wireless

È possibile acquistare le tastiere Corsair K60 PRO TKL RGB e K70 PRO MINI WIRELESS tramite la rete di rivenditori e distributori autorizzati presente in tutto il mondo, oppure su Amazon utilizzando i link sottostanti.

Corsair K60 PRO TKL RGB – 149,99 euro

Corsair K70 PRO Mini Wireless – 189,99 euro

