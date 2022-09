Dopo aver visto qualche tentativo di smontaggio un tantino più estremo per Apple Watch Ultra, oggi diamo un’occhiata al consueto teardown svolto da iFixit, che ci dà la possibilità di scoprire l’interno del nuovo smartwatch.

L’interno di Apple Watch Ultra visto da vicino: sarà dura ripararlo?

iFixit ha pubblicato un video teardown per mostrare più da vicino Apple Watch Ultra e i suoi componenti e per fornire un’indicazione relativa alla difficoltà di eventuali riparazioni. Nonostante le quattro viti pentalobe nella parte posteriore pensate per offrire un rapido accesso, iFixit sostiene che lo smartwatch resti piuttosto difficile da riparare. Rimuovendo questa parte è stata subito danneggiata la guarnizione che contribuisce alla resistenza all’acqua. In più, per accedere ad alcuni componenti chiave come la batteria o il Taptic Engine è necessario rimuovere lo schermo, e la cosa non è da tutti (spoiler, nel video si rompe).

Il teardown si rivela interessante anche perché va a mostrare da vicino il generoso altoparlante e a confermare quanto sostenuto da un precedente report: la batteria scelta da Apple per il suo Watch Ultra è da 542 mAh, ossia il 76% più capiente di quella di Apple Watch Series 8 (308 mAh). Questa consente, secondo il produttore, un’autonomia fino a 36 ore di uso normale o fino a 60 ore con il risparmio energetico.

Ricordiamo che il nuovo smartwatch della mela è pensato per chi ama l’avventura e desidera un prodotto più resistente del solito: offre una cassa in titanio da 49 mm, certificazioni MIL-STD 810H, EN13319 e una resistenza all’acqua fino a 100 metri con tanto di app per le immersioni in profondità (messa alla prova nei test di resistenza che abbiamo visto ieri). Nel video qui in basso viene mostrato anche il funzionamento della sirena da 86 decibel, che secondo i dati forniti da Apple potrebbe rivelarsi utile per richiamare l’attenzione fino a 180 metri di distanza.

Vi lasciamo al video teardown di Apple Watch Ultra di iFixit, che dimostra una cosa: nel caso si rivelino necessarie delle riparazioni, non sarà così semplice svolgerle senza affidarsi a un centro specializzato.

