Non è certo una novità il fatto che Amazon guardi con interesse il mondo delle auto, Volkswagen compreso. Basti ricordare che oltre 5 anni fa i due colossi già annunciavano una partnership legata all’integrazione di Amazon Alexa.

Ne è passato di tempo da quel primo approccio (molto teorico), e ora che l’assistente di Casa Jeff Bezos è ormai avvezzo a interagire con i conducenti di auto e altri veicoli (è perfino in grado di prenotare un test drive con le auto di Mercedes-Benz, per dire) un qualcosa del genere non sorprende quasi più, fra integrazioni ufficiali e tramite dispositivi terzi come Echo Auto.

È infatti notizia di qualche giorno fa il debutto di una nuova integrazione che coinvolge i due, con Volkswagen che presenta una nuova funzione che promette di rendere i test drive meno indigesti e più divertenti proprio grazie ad Amazon Alexa. Si chiama “Test Drive with Alexa” e, per ora non è disponibile da noi, oltre al fatto che si tratta di un’esclusiva delle prove del SUV elettrico ID.4. Comunque, viste le premesse, scopriamo insieme in che consiste.

Volkswagen presenta i test drive interattivi senza venditori ma con Amazon Alexa

A partire da questo autunno, i clienti in alcune regioni possono programmare un test drive di persona guidato da Alexa. Con queste parole Volkswagen annuncia una novità piuttosto curiosa, tuttavia destinata al momento al mercato statunitense, ad alcune regioni specifiche per l’appunto. Il costruttore lo descrive come un modo per offrire interattività in un primo contatto che dia piena libertà di conoscere l’auto senza alcuna pressione aggiuntiva.

E dunque, al posto di un venditore, di una persona reale che, seduta sul sedile del passeggero fornisce qualche dritta, qualche informazione sull’auto in prova, c’è l’assistente vocale di Amazon, programmato in maniera tale da non essere troppo invadente col cliente, di informare ma senza persuadere troppo, insomma.

Nella nostra missione per portare i veicoli elettrici e spingere la mobilità elettrica a tutti, dobbiamo trovare modi nuovi ed entusiasmanti per parlare con i nostri clienti. Questa collaborazione con Amazon fa proprio questo. I futuri proprietari di Volkswagen possono provare tutto ciò che la nostra ID.4 ha da offrire con l’aiuto di un servizio vocale che hanno già imparato a conoscere ha dichiarato Andrew Savvas, Chief Sales & Marketing Officer di Volkswagen Group of America.

In buona sostanza, Alexa in veste di assistente – venditore, abilitato tramite un dispositivo Echo Auto (che da oggi è pure in offerta a metà prezzo), può rispondere a varie domande fornendo molte informazioni riguardanti l’auto, la ID.4 per l’appunto. Nel comunicato stampa dedicato Volkswagen fa l’esempio dei sedili massaggianti: la funzione di massaggio del sedile è disponibile nei sedili anteriori della ID.4 Pro e Pro S with Gradient. Se vuoi provarli, chiedi semplicemente: Alexa, come faccio ad attivare la funzione di massaggio?

Nell’archivio personalizzato dell’assistente di Amazon, la Casa di Wolfsburg ha anche registrato le informazioni sulle funzioni dell’auto elettrica relative alla batteria, alla ricarica, al monitoraggio degli angoli ciechi, ai costi di manutenzione e alla connessione con il sistema di infotainment, tutte informazioni a disposizione dell’utente. Basta chiedere.

Il tutto è stato realizzato in collaborazione con Amazon Ads e Amazon Web Services, servizi che hanno creato anche una pagina in cui i clienti possono configurare la propria ID.4 e registrarsi per un test drive con Alexa, che dura all’incirca 30 minuti. Terminata la prova, chi lo desidera può recarsi presso il concessionario Volkswagen collegato per ricevere maggiori dettagli e per ordinare l’auto (faccia a faccia con un venditore reale stavolta).

Se lo vedremo in futuro anche in Italia? È più che probabile.

Forse ti sei perso: Volkswagen presenta ID. XTREME Concept, la ID.4 coi muscoli per l’off-road