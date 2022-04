Prenotare un test drive o richiedere un preventivo per una nuova auto Mercedes-Benz non è mai stato così facile: lo storico marchio tedesco ha annunciato il lancio della nuova Skill per Alexa, l’assistente virtuale di Amazon, la quale permette di eseguire varie operazioni tramite semplici comandi vocali.

Mercedes-Benz descrive la Skill come una “nuova chiave per entrare nell’universo della Stella”, giocando sul connubio auto-assistente vocale attraverso lo slogan “Dai voce ai tuoi desideri”.

Skill Mercedes-Benz per Amazon Alexa

Per maggiori dettagli sulle Skill di Amazon Alexa — partendo cosa sono e come installarle — vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato. In questa sede rimaniamo focalizzati su quella della casa della Stella.

La nuova Skill ‘Mercedes-Benz’ permette di ricercare la concessionaria più vicina, prenotare un test drive o richiedere un preventivo tramite Alexa e si pone come nuovo punto di incontro tra esperienza fisica e digitale, quale elemento della Best Customer Experience 4.0 di Mercedes-Benz.

Accedere alla nuova funzione è molto semplice, basta infatti disporre di un qualsiasi dispositivo con integrazione Alexa e attivare la Skill pronunciando il semplice comando vocale “Alexa, avvia Mercedes-Benz”. Da questo punto in poi si possono eseguire le operazioni elencate poc’anzi.

Naturalmente, ai fini del completamento di simili operazioni, Alexa è tenuta a chiedere all’utente l’autorizzazione all’utilizzo dei dati necessari. Il tutto è molto semplice e immediato: nel giro di poche ore il Customer Contact Center Mercedes-Benz prende contatto con l’utente, provvedendo alla raccolta delle informazioni utili ad inoltrare la richiesta al Dealer.

Alessia Argento, Digital Customer Journey Manager di Mercedes-Benz Italia, ha commentato la novità in questi termini:

«Questa nuova funzionalità è l’esempio di come gli strumenti digitali, integrati con l’esperienza fisica, rappresentino sempre più un elemento strategico della customer journey. Ci consentono di intercettare un pubblico giovane e allo stesso tempo di generare opportunità di vendita da mettere a disposizione della nostra Rete attraverso strumenti di fidelizzazione e conquista, innovativi e dinamici».

